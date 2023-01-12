Metal işçileri 11 fabrikada greve gidiyor

Birleşik Metal İşçileri Sendikası (BMİS) ile Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası arasında yürütülmekte olan 1 Eylül yürürlüklü ve işletmede 11 işyerinde 2000 metal işçisini ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine BMİS, 23 Ocak 2023 tarihinde uygulanmak üzere grev kararı aldı.

Daha önce MESS’ten ayrılan ve Elektromekanik Metal İşverenleri Sendikası (EMİS) adıyla yeni bir işveren sendikası kuran şirketler geçtiğimiz dönem kendini fesh ederek yeniden MESS’e katılmıştı.

Birleşik Metal – İş’in örgütlü olduğu 5 Enerji şirketi, Grid Solutıons Enerji, Schneider Enerji, Schneider Elektrik, Arıtaş Kriyojenik ve Hitachi Energy için MESS ile yürüttüğü toplu iş sözleşmesi süreci 6 Ekim 2022 tarihinde başlamış 28 Kasım 2022 tarihinde uyuşmazlık tutanağının tutulduğu sendika tarafından ilan edilmişti.

Gelinen bu süreçte Birleşik Metal – İş ile MESS arasında uyuşmazlık devam ediyor. Bu nedenle birleşik Metal İş 23 Ocak 2023 tarihinde Greve çıkma kararı aldı.

Birleşik Metal – İş’ten alınan bilgilere göre; toplu sözleşme masasında uyuşmazlığa neden olan en önemli madde ücret zammı maddesi. Buna göre; Birleşik Metal – İş’in 5 işyeri için ücret zam teklifi %120 civarında olmasına rağmen MESS sadece %45 ücret zammı teklifinde bulundu.

Toplu iş sözleşmesinde uyuşmazlık devam ederse işçiler 23 Ocak 2023 tarihinde Greve çıkacak.

Birleşik Metal – İş’ten yapılan açıklama şöyle:

MESS’le Schneider Enerji, Grid Solutıons Enerji, Schneider Elektrik, Hitachi ve Arıtaş Kriyojenik işyerlerinin 1 Eylül yürürlüklü ve 2022-2024 dönemine yönelik toplu sözleşme görüşmeleri 6 Ekim 2022 tarihlerinde başlamıştı. Bugüne kadar yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanamadı ve grev aşamasına gelindi.

5 işlemeye bağlı 11 fabrikadan 2.000 metal işçisi 23 Ocak Pazartesi günü greve çıkacak. Greve çıkacak fabrikalar İstanbul, Manisa, Kocaeli ve Bandırma’da bulunuyor.

Grev kararımız işveren sendikası MESS’e (11 Ocak günü) tebliğ edildi. Bugün de grev kararlarımızı tüm işyerlerimize asıyoruz.

İnsanca yaşayacak bir ücret ve çalışma koşulları tüm işçilerin ve bütün metal işçilerinin en temel hakkıdır. İşçiler şiddetli bir yoksullaşma içinde. İşçilerin bu ücretlerle yaşaması, asgari ihtiyaçlarını karşılaması mümkün değildir.

Temel tüketim maddelerine ardı ardına yapılan zamlar ve gerçek dışı enflasyon rakamlarına bağlı ücret zamları sonucu alım ücretlerimiz eridi. Yoksulluk sınırının altında bir ücretle, adeta açlık sınırında yaşamaya başladık.

Bugün, genel olarak işçiler asgari ücret ya da biraz üzerinde ücret alır hale gelmiştir. Bunun kabul edilmesi mümkün değildir. İşçilerin asgari düzeyde geçimlerini sağlayacak bir ücret almaları kadar doğal bir durum olamaz. Oysa, her geçen gün daha da yoksullaşıyor, dün aldığımızı bugün alamıyoruz.

Öte yandan, işçiler yoksullaşırken, patronlar karlarına kar katmaya devam ediyor. Bilançolar sürekli kar yazıyor. En zor koşullarda, en ağır işlerde, gece gündüz, pandemi demeden çalışıyoruz. Onların elde ettiği karı yaratan biziz. Şimdi, bu yarattığımızın bir kısmını istiyoruz. İstediğimiz hakkımızdır ve bu hakkımızı mutlaka alacağız.

Ücret zamlarında resmi enflasyon bir parametre olmaktan çıkmıştır. Resmi enflasyon ya da bir miktar üzerindeki ücret zamlarının kabul edilmesi mümkün değildir. Memlekette TÜİK tarafından açıklanan enflasyona inanan hiç ama hiç kimse yoktur. İnanılmasını beklemek de zaten mümkün değil.

Biz, haklı taleplerimizi sonuna kadar savunacağız, haklarımızı almak için elimizden gelen bütün çabayı göstereceğiz. Mücadelemiz her şart ve koşulda, hiçbir engel tanımadan büyüyerek sürecektir.

Grev hakkımızı, 2011’de, 2015’de, 2017’de ve daha dün Bekaert’te kullandık, şimdi de kullanacağız.

Ayrıca, işverenleri uyarmakta da yarar görüyoruz. Hiç kimse grev hakkımızı kullanmamızı engelleme, yasaklatma girişiminde bulunmansın ve olası bir grev yasağından bir yarar beklemesin. 23 Ocak’taki grevimiz yasaklanırsa, bizler Anayasal hakkımızı kullanacak ve grev yasağını tanımayacağız. Bunu şimdiden ilan ediyoruz. Bu kararlılığımızı aynı işyerlerinde Ocak 2017’de, dün Bekaert’te gösterdik, yarın da MESS’e üye işyerlerinde göstermekten geri durmayacağız.

Biz kazanacağız, çünkü haklıyız. Mutlaka Kazanacağız.

BİRLEŞİK METAL-İŞ SENDİKASI

GENEL YÖNETİM KURULU