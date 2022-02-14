Yemeksepeti kuryeleri direnişin 14. gününde şirketin önünde toplandı

Yemeksepeti çalışanları, eylemlerinin 14'üncü gününde, şirketin İstanbul Levent’teki genel merkezi önünde taleplerini tekrarlamak için yeniden bir araya geldi. Kuryeler, “Yağmur demedik, soğuk demedik, 14 gündür direnişimize devam ediyoruz. Haklarımızı alana kadar da devam edeceğiz” dedi.

'Boykot çağrımız karşılık buldu'

Yemeksepeti çalışanlarının örgütlü olduğu Nakliyat-İş Sendikası'nın Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu da "Yemeksepeti depolarında ve dağıtımda çalışan arkadaşlarımız eskisi kadar çalışmıyorlar. Yani sipariş vermeme, boykot çağrımız karşılık buldu. Toplamda yüzde 70 oranında iş kaybı var, bazı yerlerde bu kayıp yüzde 90’lar civarında" diye konuştu.

Küçükosmanoğlu, şunları söyledi:

"Bazı avukatlar, avukatlık ahlakını da bir tarafa bırakarak, ben onlara ‘avukat müsveddesi’ diyorum, buradaki işçilerin hak mücadelesi üzerinden birtakım hesaplar yapıyor. Vekalet ücreti talep ederek işçilerin üzerinden para kazanma hesabı yapan, alçaklık yapan avukatlar var. Yani bu mücadele, buradaki direniş, bunca engellemeye, baskılara rağmen 14 günden beri devam ediyor. Ancak şunun hazımsızlığı var, karşılarındaki işçiyi yıllardan beri hep onlar belirlemişler. Sefalet ücretini onlar dayatmışlar. Esnaf kuryeyi onlar bir taraftan dayatıyorlar. En ağır koşullarda, ‘ne kadar fazla sipariş teslim edersen o kadar para alırsın’ diye işçilerin sağlıklarını da hiçe sayarak çalışmaya zorluyorlar. Yemeksepeti'nde iki kat daha fazla büyümeyi yaratan işçilerin örgütlenmesini, hak mücadelesi vermesini kabullenemiyorlar.

Örgütlü, birleşmiş bir işçiyi hiçbir kuvvet yenemez. Bunun sayısız örnekleri var. Dünyada var, ülkemizde var. Sefalet ücretine karşı direnen, mücadele eden işçileri hiçbir kuvvet yenemeyecektir. Yemeksepeti’nde direniş zaferi işçilerin zaferi olacak. Bugün direnişimizin 14'üncü günü. Onurlu mücadelemize devam ediyoruz.”

'Cebini dolduran biziz, sen neredesin'

Bazı Yemeksepeti çalışanları, “Tutanaklar tutarak psikolojik baskıya başladılar. Etiler şefi, depo depo gezip psikolojik baskı yapmaya başladı. Patronumuz olan Nevzat Aydın'a seslenelim: Emekçiler burada; seni büyüten, cebini dolduran, adada düğün yapmanı sağlayan biziz, sen neredesin” diye konuştu.

Yemeksepeti kuryeleri net 5 bin 500 TL maaş, prim ve yan haklar; haklarını arayan hiçbir işçi ve kuryenin işten atılmamasını, iş kolunun derhal taşımacılığa geçirilmesini ve sendikal faaliyetlerinin güvence altına alınmasını talep ediyor. (ANKA)