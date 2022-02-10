Haluk Levent’ten Yemek Sepeti işçilerine destek

Yemek Sepeti ve Banabi çalışanlarının eylemleri 10. gününe ulaştı. Şirketin Genel Merkezi önünde yapılan eylemlere bugün Sanatçı Haluk Levent de katılarak destek verdi.

Levent, “Biliyorsunuz 7 yıldır nerede bir grev varsa oraya gider baklava götürürüm. Size de baklava getirdim. Umarım en kısa sürede sorunlarınız çözülür” dedi.

Salman ve Demirel de boykot çağrısı yapmıştı

Oyuncu İlyas Salman, bir video ile işçilere destek mesajı iletmiş kamuoyuna da şu çağrıyı yapmıştı: “Pandemi sürecinde hepimizin imdadına yetişen Yemek Sepeti kuryeleri günlerdir mücadele veriyorlar. Ben de işçilerin yanındayım. Sizler de yer alın, Yemek Sepeti’nden sipariş vermeyin. İşçilere omuz verin.”

Benzer şekilde Oyuncu Füsun Demirel de işçilere destek mesajında “En zor koşullarda bile bizlere yemek ulaştırmaya çalışan kuryelerin haklı boykotlarının yanındayım. Yağmur çamur demeden direniyorlar, gelin hep beraber destekleyelim, onlar netice alıncaya kadar Yemek Sepeti’nden sipariş vermeyelim” demişti.