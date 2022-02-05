Yemeksepeti işçileri genel merkez önünde: 'Sefalet ücreti istemiyoruz!'

Hakları için mücadele eden Yemeksepeti işçileri direnişin 5. gününde şirketin genel merkez binası önünde buluştu.

soL - İstanbul

Günlerdir hakları için direnen Yemeksepeti işçilerinin bugün şirketin İstanbul Şişli'deki genel merkez binası önünde buluştu.

Şirket önünden yetkililere seslenen Banabi kuryeleri, "Sefalet ücreti istemiyoruz!", "İşçiyiz, haklıyız, hakkımızı alırız!" dedi.

Direnişlerinin 5. gününde olan işçiler talepleri kabul edilene kadar eylemlerine devam edeceğini duyurmuştu.

Şişli

İşçiler genel merkez önünde yapılacak eylem için Avcılar'da toplanmıştı

Avcılar

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