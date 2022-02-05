Yemeksepeti işçileri genel merkez önünde: 'Sefalet ücreti istemiyoruz!'

Günlerdir hakları için direnen Yemeksepeti işçilerinin bugün şirketin İstanbul Şişli'deki genel merkez binası önünde buluştu.
Şirket önünden yetkililere seslenen Banabi kuryeleri, "Sefalet ücreti istemiyoruz!", "İşçiyiz, haklıyız, hakkımızı alırız!" dedi.
Direnişlerinin 5. gününde olan işçiler talepleri kabul edilene kadar eylemlerine devam edeceğini duyurmuştu.
İşçiyiz, haklıyız, hakkımızı alırız!#Yemeksepeti #HaklarıVerYemeksepeti#YemeksepetiZam#KuryeyeSahipCık pic.twitter.com/B4QHIv5DRR— Patronların Ensesindeyiz (@pensendeyiz) February 5, 2022
Şişli
#Yemeksepeti işçileri İstanbul genel merkez binası önünde buluşmak için Avcılar'dan yola çıktı.#HaklarıVerYemeksepeti#YemeksepetiZam#KuryeyeSahipCık pic.twitter.com/nDd6SJZoyB— Patronların Ensesindeyiz (@pensendeyiz) February 5, 2022
İşçiler genel merkez önünde yapılacak eylem için Avcılar'da toplanmıştı
Avcılar