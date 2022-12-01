Yemek parası ödeyemeyen öğrenciler yurttan çıkarıldı

Adıyaman’da Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı Safvan Bin Muattal Kız Öğrenci Yurdu’nda kalan çoğu Suriyeli yabancı öğrenciler, eşyalarıyla birlikte yurttan çıkarıldı.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre gerekçe olarak, yabancı öğrencilere normal yurt ücretlerinin 3 katı fiyat ve günlük 100 TL yemek parasının verilmemesi gösterildi.

Gidecek yerleri olmayan öğrencilerin eşyalarıyla birlikte sokakta kaldığı belirtildi. Ajans, konuya ilişkin aradığı yurtta görevli bir kadının "Konu hakkında bilgi veremiyoruz" dediğini aktardı.