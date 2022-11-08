Manisa'da KYK yurdunda eylem: 'Yemekte böcek istemiyoruz!'

Ülke genelinde KYK yurtlarında, üniversitelerde, okullarda, fabrikalarda hemen her gün gıda zehirlenmeleri yaşanırken, Manisa'da bir KYK yurdunda öğrenciler yemeklerinden böcek çıkmasına tepki gösterdi.

Manisa Ayşe Hafsa Sultan KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler "Yemekte böcek istemiyoruz" sloganıyla eylem yaptı, insanca barınma ve beslenme koşullarının yaratılmasını talep etti.

Eyleme ilişkin görüntüleri paylaşan Türkiye Komünist Gençliği'nin sosyal medya hesabından "Manisa'da Ayşe Hafsa Sultan KYK Kız Öğrenci Yurdu'ndan sesleniyoruz! Çok basit: Yemekte böcek istemiyoruz! Bizlere insanca yaşam koşullarını çok görenlere karşı her gece başka bir yurttan sesleniyoruz. Tehditleriniz boş, ayağa kalkıyoruz!" açıklaması yapıldı.