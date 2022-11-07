ODTÜ'de bitmeyen yemekhane sıralarına ve zehirlenmeye protesto

Türkiye Komünist Gençliği ODTÜ'de bitmeyen yemekhane sıralarına ve yaşanan zehirlenmeye karşı her gün saat 12.30'da sesli ve alkışlı protestoya çağırdı.

Haber Merkezi

Türkiye Komünist Gençliği'nden yapılan açıklamada "ODTÜ'de bitmek bilmeyen yemekhane sıralarını ve yaşanan zehirlenmeyi kabul etmiyoruz. Gereksiz yerlere harcanan kaynakların nereye harcandığının hesabını verin ve sorunlarımızı derhal çözün!" denildi.

TKG üyeleri metrelerce uzunluktaki yemekhane kuyruğunda ODTÜ'lüleri her gün 12.30'da sesli ve alkışlı protestoya davet ettiler.

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