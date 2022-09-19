Yeltsin'in Sözcüsü: NATO'nun genişlemesi için müzakere olduğunu anımsamıyorum

Eski Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin'in sözcülüğünü yapan Rus diplomat Sergey Yastrjembskiy, basına verdiği demeçte, Yeltsin ile o sırada ABD Başkanı olan Bill Clinton arasındaki resmi görüşmelerde NATO'nun genişlemesiyle ilgili bir konuşma olmadığını söyledi.

Clinton, CNN'e verdiği bir demecinde Yeltsin ile ABD başkanı olarak görev yaptığı süre boyunca NATO'nun Doğu Avrupa'ya genişlemesi hakkında bir görüşme yaptığını iddia etmişti.

Öte yandan Sputnik'e konuşan Rus Diplomat, "1997-1998 yıllarında iki başkan arasındaki üç zirve toplantısına katıldım ve bu toplantıların hiçbirinde NATO'nun doğuya doğru genişlemesi hakkında konuşulduğunu hatırlamıyorum. Yeltsin ve Clinton arasındaki son üç resmi görüşmede böyle bir görüşme yoktu." dedi.

Sözcü, katılımı olmadan da toplantılar olduğunu, bu nedenle "tartışmanın gündeme gelmiş olma ihtimalinin yüksek" olduğunu, ancak güvenilir bir cevap veremeyeceğini de sözlerine ekledi.