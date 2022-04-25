Yeldeğirmeni sokaklarında 1 Mayıs fotoğrafları

1 Mayıs'a sayılı günler kala, Kadıköy'deki Yeldeğirmeni Semt Evi, Yeldeğirmeni sokaklarını mahallenin emekçilerinden seçilen fotoğraflar astı.

Yeldeğirmeni Semt Evi'nin ve Fotokolekt'in bir araya getirdiği görseller, emekçilerin gündelik yaşamlarına ve emek üretim süreçlerine odaklanıyor.

Fotoğraflar Yeldeğirmeni'nde yaşayan emekçilerle buluşturulurken, Semt Evi'nin sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda "Yeldeğirmeni sokaklarında, 1 Mayıs fotografları sizleri karşılayacak." ifadelerine yer verildi. Emekçilerin 1 Mayıs'ta İstanbul Maltepe'de TKP saflarına davet edildiği sokak sergisi çalışması ilgi uyandırdı.