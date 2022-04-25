Kemal Okuyan: Bizim Cumhurbaşkanı adayımız uzlaşmacı olmayacak

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan TELE 1'de Alev Olgay'ın sorularını yanıtladı.

Gündemi değerlendiren Okuyan'ın açıklamalarının satır başları şu şekilde:

Emekçilerin artık direnişin ötesine geçmesi lazım. Meseleyi kökten çözmek gerekiyor. Neden direnmekten söz ediyoruz: Çünkü emekçinin-çalışanın haklarını sürekli gasp eden bir sistem var. Bu sistemin adil hale gelmesi imkansız, sömürü bitmez bu sistemde, yoksulluk bitmez. Zamanı geldi artık, meselelerin kaynağında neyin olduğunu konuşmamız lazım... Ne olduğu basit aslında: Bir azınlık tüm kaynaklara el koymuş durumda, bu kadar açık sorun. Tüm iktidarlar özel sektörün çıkarına hizmet ediyor. Biz bu duruma son vermediğimiz sürece sorunlar devam edecek. Bu dediğim haklarımız için verdiğimiz mücadeleyi değiştirmiyor. Ama bu mücadele verilirken sistemin temelindeki sorunu işaret etmemiz lazım. Daha köklü bir çözüm için mücadele derken bugünün hakları da daha rahat kazanılır.

Keşke 5 müteahhitten ibaret bir sorun olsa konuştuğumuz, onların hakkından kolayca gelirdik. Öyle değil. Ortada örgütlü bir sermaye sınıfı var. İktidarın, hükümetin aklı bunların sorunlarını çözmeye, kaynakları buraya aktarmaya çabalıyor. Halka sadece "patlama noktasına" gelmesin diye sadaka veriliyor.

O yüzden "hakça paylaşım" falan anlatmıyor meseleyi. Paylaştığımız bir şey yok, her şey onların elinde.

'En öncelikli mesele örgütlenme'

Örgütlenme fikrinin bu toplumda birinci mesele haline gelmesini sağlamamız gerekiyor. İktidar zaten elinde sopa örgütlenmeyi durdurmaya çalışıyor. Ama muhalefet de örgütlü mücadelenin önemsiz olduğunu, her şeyin sandıkta çözüleceğini söylüyor. Örgütsüz bir halk sandıkta işe yaramaz. Zaten düzgün seçim yapılamaz bu şekilde.

Bakınız, örgütsüz halk bireysel düşünmeye çalışır, bu sandığa da yansır. Erdoğan'ın oyları hala neden düşmedi diyorlar. E örgütsüz halk güçlü lider arar, bireysel kurtuluş arar... Bu siyaset kültürü Erdoğan'a yarıyor.

'Niye sömürücülerle uzlaşalım?'

Bizim cumhurbaşkanı adayımız uzlaşmacı olmayacak. Niye sömürücülerle, NATO'cularla, laiklik karşıtlarıyla uzlaşacağız?

Bizim adayımız toplumun tamamını değil, büyük çoğunluğunu temsil edecek.

Bizim adayımız laikliği savunacak.

Bizim adayımız emperyalizme ve bunların kurumlarına karşı bağımsız, egemen bir Türkiye'yi savunacak.

'Altılı masada laikliği savunan parti yok'

Altı parti içinde laikliği savunan tek bir parti kalmadı.

Laikliği savunmak için önce tanımını yapacaksınız, buna uygun davranacaksınız.

Laiklik din işlerinin siyaset ve devlet alanının dışına çıkarılmasıdır. Altı parti de açıklamalarıyla, eylemleriyle bunu ihlal ediyor. Nasıl savunacaklar laikliği?

AKP'nin laikliği ayaklar altına alan düzenlemelerine karşı ne yapıldı? Hep "fazla ses çıkarmayalım, AKP'nin ekmeğine yağ süreriz" dediler. Aslında tam da bu düşünceyle yağ sürüyorlar. AKP'nin politikaları meşru hale geliyor bu kafayla. Üstelik laikliği savunan toplumdaki çok büyük bir kesime bu politikayı dayattılar. Biz "tarikatlar dağıtılsın" dediğimizde iktidardan çok muhalefetten tepki geliyor!

Dediler ki laiklik inanç özgürlüğüdür. İnanç ve ibadet özgürlüğü temel insan hakkıdır, laiklikle ilgisi yok. Laikliğin tek bir tarifi var, din işleri devlet ve siyasetten çıkarılacaktır. Bunu demeyenler nasıl laikliği savunabilir Erdoğan'la mücadele adına, onunla aynı şeyleri karşımıza getireceklere de eyvallah demeyeceğiz.

'1 Mayıs'a katılın'

Önümüzde 1 Mayıs var. Özellikle daha önce 1 Mayıs'a katılmamış olanlara seslenmek istiyorum: Bu 1 Mayıs'ta örgütlü hareket etmenin, birlikte olmanın ne kadar güzel bir şey olduğunu fark etmek için mutlaka en yakın yerdeki 1 Mayıs katılın. Biz de TKP olarak sizi yanımıza çağırıyoruz ama sadece TKP değil, kendinize hangi sendikayı, siyasi örgütü yakın görüyorsanız onunla çıkın sokağa, alanlarda beraber olalım.