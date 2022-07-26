Yeğenini çöp eve kilitleyen Acar'ın ifadesi ortaya çıktı

Bir yıl boyunca kapalı tutulduğu çöp evden canlı çıkan C. M. A.'nın tutuklanan teyzesinin ifadesi ortaya çıktı.

Kardeşi Yasemin Acar’ın oğlu C.M.A'nın 1 yaşından bu yana kendisi ile birlikte yaşadığını anlatan Kamuran Pınar Acar, şunları söyledi:

"C.M.A.'nın da ihtiyaçlarını ben karşılıyordum. Bursa’da görev yapan avukat T.P. ile 3-4 ay önce telefonda C.M.A.'nın artık büyüdüğünü, beni annesi olarak bildiğini, gerçek annesini artık tanıması gerektiğini, okula başlaması gerektiğini konuştuğum sırada C.M.A avukatla konuşmamı duydu ve bu tarihe kadar yemek yememeye başladı. Sadece hoşuna giden fast-food ürünleri yiyordu.

Olay günü polisler benim ve kızımın ifadesi olduğunu söyleyerek polis merkezine çağırdı. Ben de C.M.A.'nın agresif hareketler yapacağından şüphelendiğim için üzerine odanın kapısını kilitleyerek evden ayrıldım. C.M.A.'nın bu kadar zayıf olması bu yüzdendir. Ayrıca C.M. A. kesinlikle kendisine yaklaştırmadığı için tırnakları ve saçları uzamıştır. Benim valizim olmadığı için eşyalarımı çöp poşetine koymuştum. Dosyada bulunan fotoğraflardaki poşetlerin hepsi çöp değildir. Çok az miktarı çöptür. Onun dışındaki poşetlerde kendi eşyalarımız bulunmaktadır. Üzerime atılı suçları kesinlikle kabul etmiyorum."