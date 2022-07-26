Çöp evde bulunan çocuğun sağlık durumu ile ilgili yeni açıklama

Akdeniz Üniversitesi’nin kuruluşunun 40. yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk bırakan Özkan, Bursa’daki çöp evde bulunan C.M.A’nın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Özkan, “Kuzumuz bizimle güvenli bir gece geçirdi. Hemşire ve doktorlar evladı gibi yaklaşıyor. İlk defa huzurlu bir gece geçirdi. Gözlerinde bir korku yoktu. İnşallah bundan sonraki hayatı da hep güven içerisinde olur” dedi.

'Kalp hızında sıkıntılar var'

C.M.A’nin yemek listesini diyetisyenlerin hazırladığına dikkati çeken Özkan, “Kontrollü yemesi gerekiyor. Kan tablosunda bazı sıkıntılar vardı onları düzelttik. Kalp hızında sıkıntıları var. Onu takip ediyoruz. Sürekli hemşire ve doktorlarıyla konuşması, iletişim kurması çok güzel. Medikal olarak toparlayacak ama kalbindeki yaraları sarmak çok da kolay olmayacaktır. O anlamda destek olmak çok önemli bence. Sosyal hizmetlerin çok titiz bir şekilde takip edeceğine ve çocuğumuza güzel bakacağına eminim. Bütün toplumun sevgi vermesi gerekiyor. Sevgi onu düzeltecek” diye konuştu.