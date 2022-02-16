Yedi aydır sigorta girişi yapılmayınca işyerini yaktı

Rize Ardeşen'de 7 aydır garson olarak çalışan D.K.'nın sigortası yaptırılmadığı gerekçesiyle işyerini yaktığı iddia edildi. D.K., olay yerinden kaçarken düşerek yaralandı.

DHA’nın haberine göre, Yeniyol Köyü’ndeki bir işletmede kundaklama sonucu yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine jandarma, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlatan jandarma ekipleri, işletmede yaklaşık 7 aydır garson olarak çalışan D.K'nin (42), sigorta girişinin yapılmaması nedeniyle işyerinin üst katında bulunan odayı yaktığını, yangının büyüyerek işletmenin tamamını etkilediğini belirledi.

D.K, olay yerinden kaçtığı işyerine ait otomobilin çamura saplanması üzerine kaçışını yaya olarak sürdürmeye çalıştı. Kaçarken düşerek yakalanan şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.