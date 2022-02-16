DİSK-AR: Çalışma çağındaki 64 milyon yurttaşın sadece 20 milyonu kayıtlı

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR) 2021 yılı 4. çeyrek "İşsizlik ve İstihdamın Görünümü" raporunu yayımladı.

Rapora göre, 2021 4. çeyreğinde geniş tanımlı işsiz sayısı 8 milyonu aşarken, çalışabilir durumda olan 64 milyonun sadece 20,4 milyonunun kayıtlı ve tam zamanlı istihdamda olduğu açıklandı.

Raporda şu ifadelere yer verildi:

2021 4. çeyreğinde geniş tanımlı işsiz sayısı 8 milyonu aştı

Çalışma çağındaki 64 milyon yurttaşın sadece 20 milyonu kayıtlı ve tam zamanlı istihdamda (KATİ)!

Her 100 kadından sadece 17'si kayıtlı ve tam zamanlı istihdamda!

Gençlerde geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 41,4!

Genç kadınlarda geniş tanımlı işsizlik yüzde 51'i aştı!

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2021 4. çeyrek dönemine ait Hane halkı İşgücü Araştırması (HİA) 15 Şubat 2022 tarihinde yayımlandı. 2021 4. çeyrek dönemi Ekim, Kasım ile Aralık aylarını kapsıyor ve TÜİK'in yeni metodolojisine dayanıyor.

Bilindiği gibi TÜİK, Mart 2021'den beri aylık ve üç aylık verileri ayrı ayrı açıklıyor. Aylık veriler daha sınırlı iken üç aylık veriler daha geniş bir kapsama sahip.

TÜİK, mevsim etkisinden arındırılmış istihdamda 2020 4. çeyrek ile 2021 4. çeyrek arasındaki bir yıllık dönemde 2 milyon 854 bin kişilik bir artış olduğunu açıkladı. Böylece mevsim etkisinden arındırılmış istihdam sayısı 2021 4. çeyreğinde 29 milyon 927 bin olarak açıklandı. 2021 4. çeyreğinde yüzde 42,9 olan mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranını ise 3,8 puanlık artışla yüzde 46,7 olarak açıkladı.

Ancak TÜİK'in resmi istihdam verileri de tıpkı dar tanımlı işsizlik verileri gibi resmin sadece sınırlı bir kısmını göstermektedir. İstihdam verileri tek başına istihdamın niteliği konusunda bilgi vermemektedir. Bu nedenle alternatif istihdam hesaplamalarına da ihtiyaç vardır!

DİSK-AR, TÜİK'in dar tanımlı işsizlik hesaplamasının yetersizliği nedeniyle 2010 yılından bu yana alternatif geniş tanımlı işsizlik hesaplaması yapmaktaydı. İşsizlik ve İstihdamın Görünümü 2021 4. Çeyrek Raporu cinsiyete göre gençlerde geniş tanımlı işsizlik hesaplamasını içeriyor.

DİSK-AR yıllardır yaptığı alternatif geniş tanımlı işsizlik hesaplamasının ardından resmi istihdam verilerinin yetersizliği nedeniyle alternatif istihdam hesaplamasına da başladı.

Rapordan özet bulgular şöyle:

Çalışabilir her 10 kişiden sadece 3'ü kayıtlı ve tam zamanlı istihdamda

Geniş tanımlı işsizlik yüzde 22,5

Geniş tanımlı kadın işsizliği yüzde 29,6

Geniş tanımlı genç işsizliği yüzde 41,4

Raporun tamamı için: http://arastirma.disk.org.tr/wp-content/uploads/2022/02/Subat-2022-Issizlik-ve-Istihdamin-Gorunumu-2021-4.-Ceyrek.pdf