DİSK-AR: Gerçek işsizlik oranının yüzde 22,1...

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR) Ocak 2022 "İşsizlik ve İstihdamın Görünümü" raporunu yayımladı.

Raporda, işsizliğin salgın öncesine göre yükselişte olduğu vurgulanarak gerçek işsizlik oranının yüzde 22,1’e, işsiz sayısının ise 8 milyon 45 bine kadar yükseldiği not edildi.

DİSK-AR tarafından hazırlanan raporda şunlara değinildi:

TÜİK Kasım 2021 Hanehalkı İşgücü Araştırması (HİA) sonuçları 10 Ocak 2022’de yayımlandı. Mevsim etkisinden arındırılmış dar tanımlı işsizlik oranı yüzde 11,2, mevsim etkisinden arındırılmış geniş tanımlı işsizlik oranı (âtıl işgücü) ise yüzde 22,1 seviyesinde gerçekleşti.

TÜİK’e göre Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı (mevsim etkisinden arındırılmış) 2021 Kasım ayında bir önceki aya göre 39 bin kişi artarak 3 milyon 777 bin kişi oldu. DİSK-AR tarafından hesaplamaya göre mevsim etkisinden arındırılmış geniş tanımlı işsiz sayısı ise Kasım 2021’de 8 milyon 45 bin kişi olarak gerçekleşti.

Cinsiyete göre işsizlik oranlarında kadın işsizliğinin tüm işsizlik türlerinde en yüksek kategori olarak görülmeye devam ediyor. Mevsim etkisinden arındırılmış dar tanımlı işsizlik oranı erkeklerde yüzde 9,6 iken kadınlarda yüzde 14,5’dir.

Geniş tanımlı işsizlik (atıl işgücü) ise erkeklerde yüzde 17,9 ve kadınlarda yüzde 29,8 düzeyindedir. Geniş tanımlı kadın işsizliği ile geniş tanımlı erkek işsizliği arasındaki fark 11,9 puandır.

Raporun tamamına ulaşmak için: http://arastirma.disk.org.tr/wp-content/uploads/2022/01/ISSIZLIK-VE-ISTIHDAMIN-GORUNUMU-OCAK-2022-1.pdf