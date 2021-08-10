Yazışmalar çıktı: 'Burhan Kuzu görüşmek için resmen yalvardı'

Uyuşturucu kaçakçılığı ve çoklu cinayete azmettirmekten aranan Naci Zindaşti’nin tahliyesinde rol oynadığı belirtilen dönemin Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu üyesi Burhan Kuzu'nun, kendisine dava açan Zindaşti’nin "hasmı" Orhan Ünğan’la iletişim için avukatlarıyla görüştüğü öne sürüldü.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, geçen yıl koronavirüsten yaşamını yitirdiği açıklanan Prof. Burhan Kuzu’nun suç örgütü lideriyle ilişkilerini yeniden gündeme getirdi. Peker’in Burhan Kuzu’nun İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti’nin, Orhan Ünğan’ın hakkında açtığı davayı geri çekmesi için kendisiyle iletişime geçtiğini ileri sürmesinin ardından taraf avukatlarının WhatsApp yazışmalarına ulaşıldı.

Cumhuriyet'ten Zehra Özdilek'in haberine göre; yazışmalarda, Burhan Kuzu’nun ısrarla Orhan Ünğan ile bağlantı kurmak istediği belirtilirken “Kuzu, görüşmek için resmen yalvarıyor. ‘Naci bana kumpas kurdu, kandırıldım’ diyor. ‘Beni günah keçisi olarak seçtiler. Rüşvet aldılar’ diyor. Bakırköy’deki dosyada masumum diyor” ifadeleri yer aldı.

Taraflar avukatlarının konuşmalarında, “Kuzu görüşmek için resmen yalvarıyor, Avukatı ulaştı neler neler. Bu dosyayı takipsizlikle kapatmanın derdindeydiler. Ses kaydı aldık, mesajlar da var” ifadeleri kullanan avukat şöyle devam ediyor:

“Avukat resmen ikrar ediyor bazı şeyleri ve 'psikolojisi bozuk, sürekli ağlıyor' diyor avukatı. Kalabalık ortamlarda bile defalarca ağlamış ‘ben masumum’ diye. Çağlayan konusunda ‘masumum demiyor’, ‘Naci bana kumpas kurdu, kandırıldım’ diyor. ‘Beni günah keçisi olarak seçtiler. Rüşvet aldılar’ diyor. Bakırköy’deki dosyada ‘masumum’ diyor. Ama bilmiyor ki Bakırköy’deki herkes onun aradığını müfettişlere anlattı zaten. Kuzu, Orhan Ünğan ile yüz yüze görüşme teklifini iletiyor."

Burhan Kuzu’nun eski danışmanı: En çok Berat Albayrak'ı kullanırdı

Öte yandan ülkücü mafya Sedat Peker'in, AKP’li Burhan Kuzu'ya ilişkin öne sürdüğü iddialar sonrası Kuzu'nun eski danışmanı Sinan Çiftçi de dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Devletin üst kademesindeki isimlerin Kuzu ile kirli ilişkiler kurduğunu ifade eden Çiftçi, “Burhan Kuzu, ciddi paralara iş takibi yapardı” dedi ve ekledi: “En çok Berat Albayrak'ı kullanırdı. Fuat Oktay, Mustafa Şentop'a da çok iş çözdürdü.” dedi. Çiftçi, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kuzu için "Zindaşti dosyasını kapatmak için hastanede Burhan Kuzu'nun fişini çektiler diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.