Yazısı üzerinden hedef alınan Barış Terkoğlu'ndan Devlet Bahçeli'ye yanıt

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Yüzde 50+1'in değişmesi isabetli olur" çıkışına yanıt veren Bahçeli, Cumhur İttifakı'na sahip çıkarak şu ifadeleri kullandı:

"Bu sistemin demokratik meşruiyet temeli yüzde 50+1'dir. Halk tarafından seçildiği ve hükümet TBMM'den güvenoyu almadığı için yönetimde istikrar ilkesi kendiliğinden gerçekleşmiştir. Yüzde 50+1 oyla Cumhurbaşkanı seçilmesi çoğulcu demokrasinin dünyaya emsal olacak şeklidir. Milletvekili, belediye başkanı, muhtar seçmiyoruz. Cumhur'un bütününü temsil edecek cumhurbaşkanı seçiyoruz. MHP olarak dün ne demişsek bugün de aynı görüşteyiz. Cumhur İttifakı olarak konuşarak, ortak yolun, makul çözümün anlayış ve uzlaşmayla yapılacağı inancına da sahibiz."

Terkoğlu’nu yazısı üzerinden hedef aldı

MHP Genel Başkanı ayrıca, "Erdoğan, Bahçeli’yi sırtından atacak mı?" yazısı üzerinden Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu'nu da hadef aldı.

Bahçeli "Bazı zeka özürlülerin, 'Erdoğan, Bahçeli'yi sırtından atacak mı?' diye yazı kaleme almaları, AK Parti ve MHP arasında sorundan bahsetmeleri alçak bir teşebbüstür. Allah'a çok çükür siyasi hayatımız boyunca, burayı dikkatle dinleyin, kendi aranızda tartışırken de cevap verin, hiç kimsenin sırtına binmedik. Hiç kimseyi de sırtımıza bindirmedik" diye konuştu.

Barış Terkoğlu’ndan Bahçeli’ye yanıt

Son olarak Terkoğlu, MHP liderinin o sözlerine sosyal medyadan yanıt verdi.

Bahçeli'nin ilgili sözlerini alıntılayan Terkoğlu, "Ankara’nın ortasında bir torbacıya ya da İstanbul Şişli’de yaşı onsekiz olmamış bir tetikçiye vurdurmadığınız sürece bırakın gazete köşesinde de Meclis kürsüsünde de tartışalım" dedi.

Terkoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Zamanında ve yerinde söylenmiş bir söz kadar insanı heyecanlandıracak başka şey yok.

Ankara’nın ortasında bir torbacıya ya da İstanbul Şişli’de yaşı onsekiz olmamış bir tetikçiye vurdurmadığınız sürece bırakın gazete köşesinde de Meclis kürsüsünde de tartışalım.

Barika-i hakikat müsademe-i efkardan doğsun…

İşte Devlet Bahçeli’nin bugün grup toplantısında hedef aldığı yazımın ilgili bölümü:

'Meral Akşener’in muhalefete de iktidara da ittifaksızlığı önermesinin ardından Erdoğan’ın daha açık oynaması sürpriz olmayabilir. Her halükârda yüzde 50’den geri adımın, iktidardaki büyük partinin bileğindeki prangayı çözerken Meclis’in etkisini artıracak değişime yol açacağı açık. Tartışmanın özeti: Erdoğan belki de Bahçeli’yi artık sırtından atmak, yerini Meclis’te kuracağı birlikteliklerle doldurmak istiyor. Haliyle muhalefetle yapacağı anayasa pazarlığına da bir yol açıyor.'"