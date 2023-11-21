Süleyman Soylu gazetecileri hedef aldı

Eski İçişleri Bakanı ve AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, gazeteci Saygı Öztürk, Tolga Şardan, Orhan Uluoğlu ve Cengiz Demirel'i hedef aldı.

Soylu, kendisi hakkında yapılan haberleri paylaşarak "Gölgeme ateş edip görevlerini yapıyorlar" ifadeleri ile gazetecileri hedef gösterdi. Soylu son günlerde, düzenlenen operasyonlar ve tutuklamalar sebebiyle sık sık yeni İçişleri Bakanı Yerlikaya'yla kıyaslanıyor.

Sosyal medya platormu X üzerinden paylaşım yapan Soylu şu ifadeleri kullandı:

"Görevden ayrılalı 5 buçuk ay oldu. Hırsları, kinleri, iftiraları, intikam duyguları bitmedi. Organize bir şekilde her gün yeni bir iftira, yeni bir yalan, yeni bir yakıştırma. Bana alışmışlar! Gölgeme ateş edip görevlerini yapıyorlar! Her günkü gibi bugünde taze 4 örnek."