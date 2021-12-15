Yazısı kaldırılan Fatih Altaylı: Onu bana değil yayıncıya sorun...

Köşe komşusu Sevilay Yılman'ın Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile yaptığı görüşmenin "kayıt dışı" olmasına rağmen yayınlandığını söyleyen HaberTürk yazarı Fatih Altaylı'nın söz konusu yazısı kaldırıldı. Altaylı yazısının kaldırılmasına ilişkin olarak, "Onu bana değil yayıncıya sorun, bir şey yazdıysam bilerek yazmışımdır" dedi.

Köşesindeki yazının kaldırılması ile ilgili olarak Odatv'ye konuşan Fatih Altaylı, "Onu bana değil, yayıncıya sorun. Ben yazmakla mükellefim, yayınlamakla değil. Ben bir şey yazdıysam bilerek yazmışımdır. Yazdığımın dışında bir şey söylemem ben” ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Nebati'nin sözlerini, "aslında 'kayıt dışı' olan ama yayınlanan" diye tanımlayan Altaylı, yazısında şunları kaydetti:

"Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin röportajını okuyunca ne yalan söyleyeyim hoşuma gitti. Alışılmadık derecede hatta fazla açık sözlü, kamplaştırıcı olmayan, partiden çok toplumsal beraberliğe vurgu yapan, samimi bir röportajdı. Sonradan da anladık ki, aslında bu bir röportaj değil, samimi bir sohbet, bir teşekkür telefonu içinde yapılan bir hasbıhal, bir dostane konuşma imiş. Yani aslında yazılmamak kaydıyla yapılmış. Bu durum belirtildiği halde yayınlandıysa bence ayıp edilmiş.'Güven' talebinde bulunan Bakan’a haksızlık olmuş."

Altaylı'nın yazısı dün kaldırıldı.