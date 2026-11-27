Dünya genelinde binlerce şirkete iş yazılımları üreten Almanya merkezli teknoloji-yazılım şirketi SAP SE, yapay zeka dönüşümü kapsamında 10 bin iş pozisyonunu ortadan kaldırmayı değerlendiriyor.

Şirket, yazılım işini yapay zeka odaklı yeniden yapılandırma kapsamında en az 10 bin pozisyonu ortadan kaldırmaya yönelik bir plan hazırlıyor.

Bloomberg’in haberine göre, yeniden yapılanma şirketin küresel işgücünün en az yüzde 9'unu etkileyecek. Özellikle ürün, mühendislik ve satış departmanları başta olmak üzere tüm departmanlardan olası kesinti alanlarını belirlemeleri isteniyor.

Şirket herhangi bir işten çıkarma planlanıp planlanmadığı konusunda yorum yapmaktan kaçındı.

Bloomberg’e konuşan kaynaklar ise, toplam işten çıkarma sayısının henüz kesinleşmediğini ve sendika müzakerelerinin ardından değişebileceğini dile getirdi.

Avrupa’nın pazar değeri açısından en büyük teknoloji şirketi olan SAP’ın dünya genelinde 110 binden fazla çalışanı var.

Şirketin CEO’su Christian Klein “önce yapay zeka” stratejisi kapsamında yönetim kurulunu bu yıl iki kez yeniden düzenlemişti. Bu kapsamda merkezi Almanya'nın Walldorf kentinde bulunan şirketin altı yönetim kurulu üyesinden ikisi Mart ayında görevinden ayrılacak.

Şirket yaptığı açıklamada "stratejisi ve müşteri ihtiyaçlarıyla uyumlu kalmasını sağlamak için organizasyonunu sürekli olarak gözden geçirdiğini" söylerken, herhangi bir işten çıkarma planlanıp planlanmadığına dair yorum yapmaktan kaçındı.

Kaynakların aktardığına göre, değişiklikler kapsamında SAP yönetimi, ürün geliştirme ve satış yöntemlerini yeniden tasarlamaya devam edecek. Daha önce yapay zeka ürünlerini piyasaya sürme girişimlerinde sorunlarla karşılaşan Klein, şirketin mevcut uygulamalarına yapay zeka araçlarını entegre etmeyi hedefliyor.

Kaynaklara göre tüm departmanlardan olası kesinti alanlarını belirlemeleri istenirken, özellikle ürün, mühendislik ve satış departmanlarına odaklanılıyor.

SAP en son 2024 yılında yeniden yapılandırma kararı kapsamında 10 bin pozisyonu kaldırmıştı. Bir yıldan uzun süren o girişimde süreç ağırlıklı olarak gönüllü ayrılmalar ve çalışanların yeniden eğitilmesi yoluyla yürütülmüş, şirketin yeni pozisyonlar için işe alım yapmasıyla birlikte toplam çalışan sayısı görece sabit kalmıştı.

Şirketin en fazla çalışana sahip olduğu ülke olan Almanya'da işçi konseyi, bu yıl 2028 yılına kadar geçerli bir istihdam garantisi müzakere etti.

SAP'ın finans direktörü Dominik Asam, geçen hafta katıldığı bir Morgan Stanley konferansında "Çalışan sayımız yıl boyunca bir miktar artış gösterdi" diyerek, bu eğilimin tersine dönmemesi halinde "gerçekten şaşıracağını" belirtmişti.

soL'un beş kez sansürlenen X hesabını takip ederek yaygınlaştırabilirsiniz.

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.