Yazılarına son verilen Sözcü yazarı Serpil Yılmaz'dan açıklama

Sözcü Gazetesi, çok sayıda basın emekçisi ile yazarları Serpil Yılmaz, Çiğdem Toker, Sinan Meydan, Hüsnü Mahalli, Ahmet Takan ve Sezgin Özcan'ın işine ekonomik sebepleri gerekçe göstererek son vermişti.

Sözcü’de yazılarına son verilen gazeteci Serpil Yılmaz, T24’ten Candan Yıldız’a yaptığı açıklamada kağıt fiyatlarındaki artış, ya da kamu reklamlarının belirli medya kuruluşlarına verilmesi gibi nedenler nedeniyle “bir küçülmeye gidileceği söylentisi” olduğunu belirterek “Bunu anlayabildik de hikaye enteresan nihayetlendi şu dönem açısından” dedi.

'Yazıdan dolayı mı diye sordum'

Yazılarına son verildiği bilgisinin gazetenin avukatı tarafından verildiğini ifade eden Serpil Yılmaz, “Üzücü bir haber, yazılarını koymayacağız dedi. Nasıl aldılar ise çıkarabilirler diye aklımdan geçti. Ama son yazım da girsin istedim. Yayın yönetmenini aradım, yazıdan dolayı mı böyle bir sıkıntı oluştu diye sordum. ‘Hiç alakası yok, ekonomik tasarrufumuz, sayfa sayısını da azaltacağız. Başkaları da olacak’ dedi. Ben de buna anlam vermekte güçlü çektim” diye konuştu.

'İşaret fişeği gibi'

O yazının girmemesinin nedeniyle ilgili izlenimini ve iddiaları da paylaşan gazeteci Yılmaz, Sözcü gazetesinde 3 yıldır hiçbir yazısına karışılmadığını ifade etti.

Çiğdem Toker, Sinan Meydan, Hüsnü Mahalli, Ahmet Takan, Sezgin Özcan’ın da yazılarına son verilmesini “Nokta atışı” olarak yorumlayan Serpil Yılmaz “Sözcü’nün özgün kararı diye bakmıyorum. Sektörel biçimlenmeye yol açabilecek işaret fişeği gibi” yorumunu yaptı.

Küçülme gerekçesiyle kendisine “ücret indirimi teklifi geldi mi?” sorusuna da Yılmaz, böyle bir teklifin gelmediği yanıtını verdi. Yılmaz “Yazıları yayımlanmayacağı bildirilenlerle (Çünkü böyle ifade edildi) daha paylaşımcı olabilirlerdi. Biz bunu anlamayacak insanlar değiliz. Biz gerçeği arıyoruz. Hayatta gerçeği ararken kendi gerçeğimizin uzağında kalmak acı veriyor. Kendi gerçeğimizi neden öğrenmiyoruz” diye konuştu.