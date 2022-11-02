'Sözcü gazetesinde çok sayıda çalışan işten çıkarıldı' iddiası

Gazeteci İsmail Saymaz, Sözcü ve Korkusuz gazetelerinde aralarında, 40'a yakın editör, sayfa sekreteri ve teknik elemanın işine son verildiğini iddia etti.

Haber Merkezi

Sözcü ve Korkusuz gazetelerinde 40'a yakın basın emekçisinin, ekonomik sebepler gerekçe gösterilerek işine son verildiği öne sürüldü.

Gazeteci İsmail Saymaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Çiğdem Toker, Serpil Yılmaz, Sinan Meydan, Hüsnü Mahalli, Ahmet Takan ve Sezgin Özcan'ın işten ayrıldığını, 40 kişininse işine son verildiğini yazdı.

Saymaz şu ifadeleri kullandı:

Sözcü ve Korkusuz gazeteleri Çiğdem Toker, Serpil Yılmaz, Sinan Meydan, Hüsnü Mahalli, Ahmet Takan ve Sezgin Özcan ile yollarını ayırdı. Ayrıca 40 kadar editör, sayfa sekreteri ve teknik elemanın işine son verildi. Gerekçe, ekonomik sebepler olarak gösteriliyor.

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