İletişim Emekçileri Dayanışma Ağı İstanbul'da toplandı

İletişim sektöründe emekçilerin karşılaştığı haksızlıklar, mobing ve sömürüyle mücadele etmesi amacıyla kurulan Patronların Ensesindeyiz İletişim Emekçileri Dayanışma Ağı, İstanbul'da ilk toplantısını düzenledi.

Kadıköy Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nde yapılan toplantıda medya ve iletişim sektöründe farklı iş kollarında çalışan onlarca emekçi, kötü çalışma koşulları, düşük ücretler, yoksullaşma, işsizlik ve iş yerlerinde uğradıkları mobbing ile taciz gibi sorunlarla mücadele etmek ve dayanışma örgütlemek üzere bir araya geldi.

Toplantının açış konuşmasının ardından Patronların Ensesindeyiz Ağı Genel Koordinatörü Selahattin Kural söz aldı.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’nın 2018 yılında patronlar ile AKP iktidarının emekçilerin tarihsel kazanımlarına saldırılarını daha fazla artırdığı kriz koşullarında kurulduğunu belirten Kural, kıdem tazminatı, 8 saatlik iş günü, sigortalı çalışma gibi temel kazanımların yok edilmek istendiğini öte yandan 'İhbar Hattı' olarak yola çıkan dayanışma ağıyla birçok farklı iş kolundan emekçilerin ciddi kazanımlar elde ettiğini ifade etti.

Türkiye’de işçi sınıfı için hak kayıplarının yaşanmadığı 'ayrıcalıklı bir sektörün kalmadığına' değinen Kural, medya ve iletişim sektörünün de hak gasplarının en yoğun yaşandığı kollardan biri olduğunu dile getirdi.

İletişim Emekçileri, İstanbul’da bir araya geldi. pic.twitter.com/8nKeKkIKG8 — İletişim Emekçileri Dayanışma Ağı (@iletisimemekagi) July 24, 2022

'Bizi hep daha acı reçetelerle geçiştirdikleri bir tabloya izin vermeyelim'

Emekçilerin bu kriz döneminde hızlı refleksler göstermesi gerektiğini dile getiren Kural, iletişim emekçilerinin elde ettikleri birikimleri ve haklarını ileriye taşımaları için örgütlü mücadeleye ve dayanışmaya ihtiyaçları olduğunu vurguladı.

"Bizi hep daha acı reçetelerle geçiştirdikleri bir tabloya izin vermeyelim." diyen Selahattin Kural, konuşmasını örgütlenme çağrısını yineleyerek bitirdi.

Selahattin Kural'ın ardından söz alan Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyelerinden Ayçin Özoktay, İletişim Emekçileri Dayanışma Ağı'nın yalnızca gazetecilerin değil, sosyal medya uzmanları, grafik tasarımcılar, kurgu montajcılar, reklamcılar, set emekçileri, yayınevi çalışanları gibi birçok farklı iş kolundan emekçileri kapsadığını ifade etti.

Özoktay: Pandemi koşullarında iletişim emekçileri yalnızlaştırıldı

Özoktay, İletişim emekçilerinin özellikle pandemi koşullarında ve evden çalışma, serbest çalışma ile parça başı iş modelleriyle daha da yalnızlaştırdıldığını, özellikle İstanbul gibi büyük kentlerde yaşam koşullarının çok daha ağır olduğu söyledi. Özoktay buna karşın medya ve iletişim alanındaki kuruluşların sayısının çok daha fazla olduğu bir şehirde iletişim emekçilerinin daha fazla yan yana gelmeye ihtiyaçları olduğunu belirtti.

Dayanışma atölyeleri kurulacak

İletişim fakülteleri öğrencilerinin de çok isteyerek girdikleri bölümlerinden mezun olduktan sonra farklı mesleklerde çalışmak zorunda kalıp bütün emeklerini gözden çıkarmak zorunda kaldıklarını söyleyen Özoktay, deneyim sahibi olmayan genç iletişim emekçilerinin de dayanışmaya dahil olmasının öneminin altını çizdi.

Özoktay, sektöre girecek kadar birikim edinecek koşulları bulamamaları nedeniyle genç iletişimcilerle deneyimli olanların bir araya gelmesinin önemli olduğunu bu nedenle dayanışma ağında atölyelerin yola koyulduğunu ifade etti.

Sektörlerde ayrışmaya izin vermeden emekçilerin bir araya gelmeleri ve yaşadıkları sorunları açığa çıkarmaları gerektiğini belirten Ayçin Özoktay, geleceksiz ve güvencesiz çalışmanın normal olmadığını, kriz koşullarında örgütlenen patronların karşısında emekçilerin yalnız olmadıklarını vurguladı.

Toplantıda söz alan emekçiler iş yerlerinde karşılaştıkları sorunları paylaşarak çözüm önerilerini dile getirirken Patronların Ensesindeyiz avukatlarından Nilda Baltalı da iletişim emekçilerinin iş yerlerinde yaşadıkları sorunlarının çözüm yolları ve hakları konusunda söz aldı.

Toplantı iletişim emekçilerinin sektörel ve mesleki ihtiyaçları doğrultusunda dayanışma ağı bünyesinde atölyeler kurma ve yaşanan hak gasplarına karşı örgütlü mücadeleyi büyütme kararlarıyla sona ererken, tüm emekçilere birlikte mücadele etme çağrısı yapıldı.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabilir:

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