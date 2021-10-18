İletişim Emekçileri Dayanışma Ağı yola çıktı

Patronların Ensesindeyiz İletişim Emekçileri Dayanışma Ağı, dün başkent Ankara’da bulunan Mülkiyeliler Birliği’nde ilk buluşmasını gerçekleştirdi.

Etkinlikte Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden araştırma görevlisi Ayçin Özoktay, gazeteci Ali Ufuk Arıkan ve Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağı’nı temsilen avukat Asiye İzdemen birer konuşma yaptı.

Dayanışma Ağı’nın gündemine alacağı konu başlıklarına değinilen buluşmada, iletişim emekçilerinin maruz kaldığı zorlu çalışma koşulları ve hak gasplarına vurgu yapıldı.

Etkinlikte, Dayanışma Ağı’nın; iletişim emekçilerinin sorunlarını dile getirdiği, çözüm için mücadele ettiği ve tüm iletişim emekçilerinin aynı zamanda dayanışma merkezi hâline gelmesinin önemine işaret edildi.

PE İletişim Emekçileri Dayanışma Ağı toplantısı, tüm iletişim emekçilerine ve öğrencilerine yapılan bir araya gelme, birlikte mücadele etme çağrısı ve önümüzdeki dönem çalışmalarının planlaması kararıyla sona erdi.

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