Yazılama'dan yeni kitap: Troçki’nin Yalanları

Yazılama Yayınevi, bu ay çıkan yeni kitabını duyurdu.

Grover Furr imzalı 'Troçki’nin Yalanları' adlı kitabın tanıtım metninde şu ifadeler yer alıyor:

“Grover Furr tarafından kılı kırk yararcasına ortaya konmuş bu araştırma eseri genel geçer dönemsel bir tarih incelemesinin çok ötesinde değere sahip. Eserde, Troçki’nin asla sadece tarihsel bir kişilik olmadığı, sola ve Sovyetler Birliği’ne karşı düzenlenen kapsamlı bir karalama kampanyasının bir parçası olduğu ortaya konuyor. Küresel ölçekte bakıldığında eğer günümüzde “ana akım sol” denince Stalin ve Sovyetler Birliği düşmanlığı akla geliyorsa, bunun en büyük sorumlularının başında Troçki gelmektedir. Bu eserde yazar, Troçki’nin yalanlarını bir bir ortaya çıkartarak adeta Sovyet tarihini ‘yeniden yazıyor’”. – Ogün Eratalay