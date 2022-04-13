Yaylası elinden alınan köylüler: O zaman beni köyüme neden geri gönderdin?

Samsun'un Ladik ilçesinde köylülerin 1933 yılında Hazine'den satın aldıkları ancak köy tüzel kişiliklerini yok eden "Bütünşehir Yasası"yla birlikte Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne bağlanan Tatlıcak Yaylası, kurulmak istenen güneş enerji santrallerinin (GES) tehdidi altında.

İstanbul'dan dönerek şu anda geçimini hayvancılıkla sağlayan bir köylü tepkisini" 'Köyünüze dönün hayvancılık yapın, teşvik vereceğiz' dediler, vermediler, şimdi benim elimden yaylamı alıyor. O zaman beni köyüme neden geri gönderdin?" sözleriyle dile getirdi.

Köylünün yıllar önce yaylayı satın alırken her şeyini satarak aldığını belirten Tatlıcaklı bir başka yurttaşsa sıkıntılarını "Yayla aldık, yayla bildik, yayla kullanıyoruz. Bu nasılsa bir kanun çıktı, bizi sıkıntıya koydu. Köydeki arazilerimiz de gitti, köyde bir karış yerimiz kaldı, onu da Büyükşehir aldı. Ne yapacak bu millet? Hem et yok diyorlar hem şu diyorlar, bu diyorlar. Sıkıntımız çok" diye anlattı.

'Yayla mevcut haliyle korunmalı'

Bölgeye giderek yaylada incelemelerde bulunan CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu, söz konusu meralık alanının, bölgedeki üç köy tarafından kullanıldığını ve burada binlerce büyük ve küçükbaş hayvanın otlatıldığını söyledi.

"Burada yaşanan sorun sadece bir mülkiyet sorunu değildir. Doğal zenginliklerimizin üzerinde hesapsızca, sorumsuzca tasarrufta bulunulması, talan edilmesi sorunudur" diyen Hancıoğlu, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasının öneli olduğunu ancak bu enerjiyi üretecek tesislerin tarım ve hayvancılık için verimli arazilerin üzerine yapılmasının doğru olmadığını belirtti. Hancıoğlu, "Bu hatadan bir an önce dönülmelidir, yayla mevcut haliyle korunmak üzere köylümüzün mülkiyetine geçirilmelidir" diye konuştu.