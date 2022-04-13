Altın madeninde kapasite artışına tepki: İliç'ten Fırat'a zehir akıyor!

Erzincan İliç'te Çöpler Köyü üzerine kurulan Türkiye'nin ikinci büyük altın madeni "Çöpler altın madeni" yaşamı, doğayı 12 yıldır katlediyor. Fırat Havzası üzerinde, Fırat Nehri'ne 350 metre yakınlıkta bulunan atık havuzları siyanür saçıyor.

İliç Havzası Doğa ve Çevre Platformu tahribata dikkat çekerken, madende kapasite artımına gidilmek istendiğini duyurdu. 200 futbol sahası büyüklüğünde, 1280 metre derinlikte bir siyanür havuzu olan bölgedeki zehir havuzunun büyüklüğü 640 futbol sahasına çıkarılmak isteniyor.

"Fırat siyanür akıyor" diyen İliç Havzası Doğa ve Çevre Platformu kapasite artımına karşı açılan davanın bugün yapılacak bilirkişi incelemesi öncesi bölgeye giderek madene tepki gösterdi. Platformdan yapılan açıklamada, "İliç'ten Fırat'a zehir akıyor! Bilirkişi bu halktır, halk maden istemiyor! Yurdun dört bir yanından geldik ve diyoruz ki; İliç'te maden olmaz! Fırat Havzası'nda maden olmaz!" denildi.