Giresun'da bir ilçeye iki ocak birden yapılmak isteniyor: Hem doğaya hem köylülere zarar verecek

Giresun'un Dereli ilçesinde yapılmak istenen bakır-çinko madeni ve andazit taş ocağı bölgede yaşayanların tepkisini çekti. Bakır-çinko madeninin 7 milyon 741 bin metrekarelik bir alana, andazit taş ocağınınsa 991 bin metrekare alana yapılması planlanıyor.

Su havzası yanında

Projelerin yakınında bölgeye su sağlayan su havzası mevcut. Aksu Vadisi aynı zamanda Giresun şehir merkezinin de su ihtiyacının bir kısmının karşılandığı alan. Bu alanda ortaya çıkacak tahribatın Giresun merkezdeki yaşayanların temiz içme suyuna ulaşma durumunu da olumsuz etkilemesi bekleniyor. Aksu Vadisi'nde yer alan çok sayıda HES canlı yaşamını halihazırda olumsuz etkiliyor.

Bakır-çinko madeni projesinin ruhsat alanı ve ÇED alanı

Taş ocağı planı köyün içinde

Taş ocağı projesiyse doğrudan Yaylacık Köyü içerisinde planlanıyor. Bölgede evlerin yanı sıra tarım alanları ve mezarlıklar bulunuyor. Projenin ruhsat alanı yakınındaki bölgede bir köy ilkokulu da bulunurken, Yaylacık Köyü muhtarı da projeye tepki gösteriyor.

Proje alanında ormanlık alanlar, fındık bahçeleri bulunurken, cevher patlatma yoluyla çıkarılacağı için ruhsat alanı çevresindeki evlerin zarar görmesinden, patlatmalardan dolayı ortaya çıkacak tozun solunum yolları hastalıklarına sebep olmasından endişe ediliyor.

Çevre halkının ana geçim kaynağı olan tarım ve hayvancılığın büyük zarar görmesi beklenirken, ruhsat alanı içindeki ormanlık alanların tahribatının heyelan ve sel riskine neden olabileceği düşünülüyor.

Yaylacık Köyü'ndeki taş ocağı projesinin ruhsat alanı

Yaylacık Köyü sakinleri projelere karşı

Şirket 'vazgeçtik' diye dilekçe verdi

Projeler nedeniyle bölgede yaşayanlar uzun süredir mücadele ederken, İSKA adlı şirket tepkilerin ardından "projeden vazgeçtiğini" söylediği bir dilekçeyi kaymakamlığa teslim etti. Ancak ruhsat iptali olmadı.

ÇED raporunda hâlâ projenin yer alması ve ruhsatın durması nedeniyle endişelenen köylüler konuyla ilgili resmi bir adım bekliyor.

Köylülerin tepkisi üzerine şirketin projeden vazgeçtiğini gösteren dilekçe

Giresunlular davaya hazırlanıyor

Bölgede yaşayanlar ruhsatın İSKA tarafından başka şirkete satılma ihtimalinin de olduğunu anımsatarak, tehlikenin geçmediğine dikkat çekiyor.

Henüz şirketin bölge için aldığı maden ruhsatı söz konusu olmadığından, Giresunlular davaya hazırlanıyor.