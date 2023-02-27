Yayın yasağı getirilen Hiranur Vakfı davası bugün

İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşındaki çocuğunun 'evlendirilme' kisvesi altında cinsel istismara uğramasına ilişkin baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel’e ‘zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı' suçundan 22 yıl 6 aya kadar, 'evlendirildiği' Kadir İstekli hakkında ise ‘zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı' ve ‘cinsel saldırı' suçlarından 67 yıl 10 ay 15 güne kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

İkinci duruşma bugün yapılacak

Mahkeme heyeti, 30 Ocak 2023 tarihinde yapılan ilk duruşmada, davaya ilişkin yayın yasağı ve gizlilik kararı getirilmesine karar verdi. Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşması bugün saat 09.30'da yapılacak. Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli’nin tutuklu, Fatıma Gümüşel’in tutuksuz yargılandığı dava kapalı görülecek.