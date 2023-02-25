İktidardan İsmailağa Cemaati'ne deprem için 'bağış' kıyağı

Çocuk istismarıyla ülke gündemine oturan İsmailağa Cemaati depremden sonra "çadır kent kuracağız" iddiasıyla para toplamaya başlamış, cemaatin sosyal medya hesaplarında bir çadır için 15 bin lira talep edilmişti.

Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göre, “İsmailağa cemaatinin yurtdışı hizmet birimi” olarak tanıtan ve 29 Kasım 2022’de, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla “kamu yararına çalışan dernek” statüsü verilen İDDEF de "yardım" topluyor.

Söz konusu statüyle birlikte İDDEF, devlet kuruluşlarından yardım alma, izin almadan yardım toplayabilme, binalarına vergisinden muafiyeti, yapılan bağışlarda bağışçılar açısından vergi matrahında indirim, devlet protokolünde yer alma, araçlarında resmi plaka kullanma, kurduğu merkezler için getirilen ürünlere gümrük vergisi muafiyeti gibi ayrıcalıklara da sahip oldu. Dernekler Yasası’nda da “Kamu yararına çalışan derneklerin mallarına karşı suç işleyenler, devlet malına karşı suç işlemiş gibi cezalandırılır” hükmü bulunuyor.

Deprem 'bağışı'

Öte yandan İDDEF, bu statünün ardından Kahramanmaraş merkezli depremlerle birlikte deprem bağışı da toplamaya başladı. İnternet sitelerinde banka hesabı paylaşılırken, 100, 250, 500 ya da istenilen tutar kadar bağış yapılabileceği belirtiliyor. Ayrıca, AFAD gibi SMS’le de bağış toplanıyor. Her bir SMS’in ücreti ise 10 lira.

Taliban'la görüştüler

İsmailağa’nın eski lideri Mahmut Ustaosmanoğlu’nun “tavsiyesi” üzerine 2004’te, “tebliğ ve medrese eğitim çalışmalarını Anadolu’da daha da artırmak ve hızlandırmak” amacıyla kurulan İDDEF, önce Taliban yönetimini ardından da Türkiye’nin Kabil Büyükelçisi Cihad Enginay ile görüşmüştü.