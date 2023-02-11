İsmailağa Cemaati 'deprem bölgesine çadır göndereceğiz' iddiasıyla çadır başına 15 bin lira istedi

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin toplam ilde yıkım yaratmasının ardından gerici vakıf, dernek ve cemaatler de bölgeye üşüştü.

Çocuk istismarıyla ülke gündemine oturan İsmailağa Cemaati de "çadır kent kuracağız" iddiasıyla para toplamaya başladı. Cemaatin sosyal medya hesaplarında bir çadır için 15 bin lira talep edildi.

İlanda "Afet bölgesine İsmailağa Çadır Kenti kuruyoruz" denildi.

Ne olmuştu?

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G. babasının kendisini 6 yaşındayken imam nikahıyla "evlendirdiğini", çocukluğu boyunca her gün cinsel istismara uğradığını anlatarak şikâyetçi olmuştu.