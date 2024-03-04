Yavuzyılmaz: İliç’teki tesiste bir değil iki şirketin üretim baskısı var

Erzincan’ın İliç ilçesinde Anagold Madencilik tarafından işletilen Çöpler Madeni’nde 9 işçinin halen toprak altında olduğu facianın yaşandığı aşırı yükleme yapılan yığın liç sahasına bir şirketin daha oksit cevherlerini yığdığı ortaya çıktı.

CHP Zonguldak milletvekili Deniz Yavuzyılmaz bu şirketin sahiplerinin de Kanadalı şirket SSR Madencilik ile Çalık Grubu’na bağlı Lidya Madencilik olduğunu duyurdu.

Yavuzyılmaz X hesabından yaptığı paylaşımda “İliç’te Anagold’un işlettiği ‘Çöpler madeninde’ aşırı yükleme yapılan ve kayma yaşanan yığın liç sahasına Kartaltepe A.Ş. adlı bir şirketin de, ‘Çakmaktepe madeninden’ çıkardığı oksit cevherlerini getirip yığdığını tespit ettik” diye belirtti.

Yavuzyılmaz “Sonuç olarak: Bu maden tesisinde bir değil iki şirketin üretim baskısı var! Bu üretim baskısını kuran şirketlerin sahipleri de aynı! %80 SSR Mining ve %20 Lidya Madencilik (Çalık Grubuna bağlı) Sonuç felaket!” ifadelerini kullandı.

Kartaltepe A.Ş. 2. Kapasite Artışı Projesi Nihai ÇED Raporu’nu kaynak gösteren Yavuzyılmaz bu şirketin ortaklık yapısı ve Anagold'un ortaklık yapısına ilişkin belgeleri de paylaştı.