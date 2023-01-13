Yavru köpeğe cinsel istismarda bulundu: 1 yıl 6 ay hapis ve 5 bin TL para cezası aldı

İzmir'in Bornova ilçesindeki taş ocağında bekçi olarak çalışan ve burada yavru köpeğe cinsel istismar iddiasıyla tutuksuz yargılanan 60 yaşındaki M.Y., 1 yıl 6 ay hapis ve 250 gün (5 bin lira) adli para cezasına çarptırıldı.

DHA'nın haberine göre; İzmir'deki taş ocağında bekçi olan M.Y., 16 Kasım 2021'de yavru köpeğe cinsel istismarda bulunurken fark edilip, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerle hakkında şikayette bulunulan M.Y.'yi, jandarma gözaltına aldı. Suçunu itiraf eden M.Y., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. M.Y. hakkında 28'inci İzmir Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı İzmir Şube Müdürlüğü'nün şikayetçi olduğu davaya; İzmir Barosu ile birçok hayvan hakları derneği de katıldı. Davanın karar duruşması geçen yıl 26 Aralık'ta görüldü.

Duruşmada tutuksuz sanık M.Y., "Yaklaşık olarak 7 senedir taş ocağında bekçi olarak çalışmaktayım. Şantiyede beslediğim ve bakımını yaptığım kedilerim ve köpeklerim var. Olay günü bakımını yaptığım hayvanların yanına gelen beyaz renkli sokak köpeğini yanıma çağırdım. Sonra ilişkiye girdim. Bu esnada ismini bilmediğim bir kişi bana 'Amca ne yapıyorsun?' diye bağırdı. Bunun üzerine kendime çeki düzen verip, konteynere girdim. Yaşanan olaydan dolayı çok pişmanım. Beraatimi istiyorum" dedi.

1 yıl 6 ay hapis ve 250 gün adli para cezası

Duruşmada savcı, mütalaasını verip, "Sanık M.Y.'nin fiziki yapı olarak yavru köpeğe nitelikli şekilde cinsel istismarda bulunduğu, dosyada ifadesi bulunan tanık tarafından görülmüştür. Dosyaya yansıyan bilgi ve belgelerle M.Y. suçunu kabul etmiştir. Suçun sabit olduğu anlaşılmakla atılı suçtan cezalandırılması ile eylemin tamamen savunmasız bir canlıya karşı işlenmiş olması yine eylemin sosyal ve ahlaki açıdan toplumda uyandırdığı etki ve verdiği vicdanı zarar nazara alınarak cezanın üst sınırda verilmesine kamu adına talep ve mütalaa olunur" diye konuştu.

Hakim kararını açıklayıp, sanık M.Y.'yi 1 yıl 6 ay hapis ve 250 gün adli para cezasına çarptırdı.

'Cezalar caydırıcı olmalı'

İzmir Barosu'nun Hayvan Hakları Komisyonu'nda sorumlu yönetim kurulu üyesi olan avukat Şefika Yıldırım Sert, istinafa başvurarak cezanın üst sınırdan verilmesini talep edeceklerini açıkladı.

Sert'in konuya ilişkin açıklaması şöyle:

"5199 sayılı 'Hayvanları Koruma Kanunu'nda Temmuz 2021 yılında yapılan değişiklikle hayvanlara yönelik cinsel istismar artık suç. Bu ceza caydırıcı değil. İstinafa başvuracağız ve cezanın üst sınırdan verilmesini isteyeceğiz. Toplumda hayvana cinsel istismar normal gibi algılanıyor. Bu algının kırılması lazım. Nitekim sanık da bunu normal bir durum gibi anlattı. Köpekle cinsel ilişkiye girdiğini söyledi. Sanki köpeğin rızası varmış gibi. Cezaların alt sınırı 3 yıl olmalı çünkü 3 yıl altı cezaların cezaevi yaptırımı olmuyor. Cezaların caydırıcı olması, normalleşmiş bu algının değiştirilmesiyle mümkün."