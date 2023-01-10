Konya'daki barınakta bir köpeği eziyet ederek öldüren belediye çalışanları tutuksuz yargılanacak

Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde köpeğin kürekle öldürülmesi olayıyla ilgili davada; köpeğe vurarak öldüren ve haklarında 6'şar yıla kadar hapis cezası istenen sağlık teknisyeni Murat Bacak ile hayvanı sürükleyerek götüren Sefa Çakmak'ın tahliyesine yapılan itiraz reddedildi.

Konya 14. Asliye Ceza Mahkemesince, Murat Bacak ve Sefa Çakmak hakkında verilen tahliye kararına savcılık tarafından yapılan itiraz, Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince değerlendirildi. Yapılan itiraz reddedildi.

Köpeği eziyet ederek öldürmüşlerdi

Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde, Murat Bacak'ın köpeğe kürekle vurup öldürmesi, Sefa Çakmak'ın da hayvanı sürükleyerek götürmesine ait görüntüler, 24 Kasım'da sosyal medyada paylaşılmıştı. 16 Kasım'da yaşandığı belirtilen olayın görüntüleri, tepkilere neden olmuştu.

Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde, Bacak'ın köpeğe kürekle vurup öldürmesi, Çakmak'ın da hayvanı sürükleyerek götürmesine ait görüntüler, 24 Kasım'da sosyal medyada paylaşılmıştı. 16 Kasım'da yaşandığı belirtilen olayın görüntüleri, tepkilere neden olmuştu. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Bacak ve Çakmak'ın "bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan 6'şar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenmiş, ilk duruşmada tahliyelerine karar verilmişti.