Barınaktaki köpeği kürekle vura vura öldürmüşlerdi tahliye edildiler

Konya Büyükşehir Belediyesi’ne ait Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’nde sağlık teknisyeni Murat Bacak’ın köpeğe kürekle vurup öldürmesi ve Sefa Çakmak’ın da hayvanı sürükleyerek götürmesine ait görüntüler, 24 Kasım’da sosyal medyada paylaşıldı. 16 Kasım’da yaşandığı belirtilen olayın görüntüleri, tepkilere neden oldu. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında Murat Bacak ve Sefa Çakmak, ‘bir ev hayvanı veya evcil hayvanı kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.

‘Bir saldırı olmadığı tespit edildi'

Şüpheliler hakkında savcılıkça hazırlanan iddianame tamamlandı. 14’üncü Asliye Ceza Mahkemesine sunulan iddianamede, olayın nasıl yaşandığı anlatıldı. İddianamede, “Hayvan barınağında gerçekleştiği tespit edilen olaya ilişkin 11 saniyelik görüntüde işçi olarak çalışan şüpheli Murat Bacak’ın, elinde bulanan kürekle 3 defa sert şekilde köpeğe vurduğu, yine aynı yerde çalışan diğer şüpheli Sefa Çakmak’ın, köpeği yakalama aparatıyla tuttuğu ve hayvanın kaçmasına engel olduğu, Murat Bacak’ın köpeğe 3 defa kürekle vurduktan sonra, köpeğin hareketsiz şekilde yere yığıldığı, Sefa Çakmak’ın hareketsiz kalan köpeği sürükleyerek kenara doğru çektiği görüntülerde köpek tarafından yapılan bir saldırı olmadığı tespit edilmiştir” denildi.

İddianamede şüphelilerin ifadelerinde de yer verildi. Murat Bacak’ın ifadesinde; kendisine saldırdığı için köpeğe kürekle vurduğunu, Sefa Çakmak’ın yakalama aparatıyla yakaladığını ancak köpeğin yaşadığını ifade etti.

Sefa Çakmak’ın savunmasında ise Murat Bacak’ın, köpeğin saldırması üzerine kürekle köpeğe vurduğunu, kendisinin de aparatla köpeği yakaladığını, aşısını yaptıklarını ve köpeğin yaşadığını söylediği kaydedildi.