Yavru kedileri ayağıyla ezip öldürmüştü: Mahkeme çıkışı yeniden kedi çalmaya kalkıştı

Trabzon'da, 2 yavru kediyi, ayağıyla ezerek öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan ancak mahkemenin yeniden akıl sağlığı raporu alması karşılığında ev hapsi cezasına çarptırılan yüzde 25 zihinsel engelli Ö.Ü., adliyeden çıktıktan sonra bir markete gidip kedi çalmaya kalkıştı. Olay kameraya yansırken, jandarma tarafından gözaltına alınan şüpheli, yine serbest bırakıldı.

DHA'nın haberine göre, Ortahisar ilçesi İskenderpaşa Mahallesi'nde, 4 gün önce saat 22.30 sıralarında Ö.Ü., sokakta çöp konteynerinin yanına getirdiği 2 yavru kediyi ayağıyla ezerek öldürdü. O anlar çevredeki bir çocuk tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Çocuğun olayı anlattığı ailesinin ihbarı üzerine bölgeye belediye ekipleri geldi. Ekipler, ölü kedileri incelemek üzere aldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ise hayvanseverlerin tepkisini çekti.

Veteriner raporunda kedilerin vahşice öldürüldüğü tespit edildi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Trabzon Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği (TRAHAYKO), olayla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu.

'Sahiplenme’ bahanesiyle kedi toplamış

Emniyet güçlerinin aradığı Ö.Ü. bir gün sonra DHA muhabiri olay yerinde röportaj yaparken sokağa geldi. Hayvanseverlerin tanıyıp tepki gösterdiği Ö.Ü. kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine polis, zihinsel engelli olduğu öne sürülen şüpheliyi yakaladı.

Polisin araştırmasında, şüphelinin daha önce de birçok mahalleden, 'sahiplenme' bahanesiyle yavru kedileri topladığı ortaya çıktı. Yüzde 25 oranında zihinsel engelli raporu bulunan Ö.Ü.'ye, yeniden akıl sağlığı raporu alınması şartıyla ev hapsi cezası verildi.

Yine serbest kaldı

Adliyeden çıktıktan sonra Ö.Ü., Akçaabat ilçesinin Kavaklı Mahallesi’nde daha önce kedi çaldığı ve bir kez de çalmaya teşebbüs ettiği markete gitti. Ö.Ü.'yü tanıyan hayvanseverler, şüpheliyi engelledi. Ö.Ü., çağırılan jandarma ekiplerince gözaltına alındıktan sonra yeniden Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla serbest bırakıldı.

‘Çıkar çıkmaz gelip kedi almaya çalıştı’

Şüphelinin serbest kalmasına hayvanseverler tepki gösterdi.

Yurttaşlardan Buğrahan Çelik, "Adamı daha önceden görüyorduk ama öldürdüğünü bilmiyordum. Buralara gelip para istiyordu, gariban diye bir şey yapmıyorduk. Geçen pazar günü beslediğimiz kedileri almaya çalışınca durdurmuştum. Arkadaşım birinin buraya gelip kedileri topladığını söyledi. Bu durumdan rahatsızız" dedi.

‘Gelmez demiştik ama çıkıp yine geldi’

Ö.Ü.'nün özellikle evcil kedileri almaya çalıştığını anlatan Muhammet Esmer ise "Haberlere çıktığını görünce bir daha gelmez demiştik ama akşamüstü çıkıp gelince bunu yakaladık. Ben öldürmedim diye ağlayıp yalvarıyor" diye konuştu.

‘Kedilerim kayıp, muhtemelen alıp götürdü’

Özge Keçeci de "Bir marketin önünde duran 3 tane kedim kayboldu. Bu adamın kedileri kasa içine koyup götürdüğünü görenler var. Muhtemelen alıp öldürdü. Bu adamın kedileri aldığının görüntüsünü toplayıp şikayette bulunacağım. Biz çok rahatsızız. Kedilerim kaybolacak diye korkuyorum. Birçok kedim zaten kayıp. 60'a yakın kedimiz var. Bu adam yeni doğum yapan kedilerin yavrularını toplamaya çalıştı" ifadelerini kullandı.