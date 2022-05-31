Yavaş'tan İmamoğlu'na destek açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Yüksek Seçim Kurulu Başkanı ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davaya, yarın Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek. Savcının mütalaasını vererek 4 yıl 1 aya kadar hapis ile seçme ve seçilme haklarından mahrumiyet istediği davaya ilişkin duruşmadan ise karar çıkması bekleniyor.

Yarın görülecek olan davaya ilişkin sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İmamoğlu'na destek açıklamasında bulundu.

Yavaş'ın açıklaması şöyle:

"Adalet, politik egemenlik üzerinden değil yalnızca hukukun egemenliği üzerinden sağlanır. Gençlerimiz için, geleceğimiz için demokrasiyi yaşatma sorumluluğumuz var.

İstanbul'un iradesine saygı, İstanbul'un adil yöneticilerine sevgi ile, yanındayım Ekrem İmamoğlu."