Can Ataklı'dan İmamoğlu'na: İflah olmayacak bu adam

CHP'ye yakın gazetelerden Korkusuz'un yazarı olan Can Ataklı, Karadeniz turu sonrası şimdi de İmamoğlu'nun Van turuna ilişkin tepkisini dile getiren bir açıklama yaptı.

"İmamoğlu kendini bir kez daha ateşe attı. İflah olmayacak bu adam. Maalesef CHP'nin küçük bir kesimi efsunlaşmış gibi, 'İmamoğlu olmazsa kaybederiz' havasında. Ben iki eleştiri yaptığımda, 'AK Partili mi oldun?' diyorlar. Kardeşim adam kendi kendini zaten mahkum etti. Gitti Negehan Alçı'yı aldı yanına. Biz, 'Bunlara anlatacağız' dedi" ifadesini kullanan Ataklı, sözlerine şöyle devam etti:

"Van'da durup dururken bir vatandaşla kavgaya tutuştu. 'Yalan söylüyorsun, atıyorsun' diyor vatandaşa. Adam, 'Ben İstanbul'a gittim, otobüse üç kat para ödedim' diyor. Hava da basacak ya, telefon açtı İETT genel müdürüne. O da 'Evet efendim beyefendinin söylediği doğru. Çift katlı otobüslerde çift basıldığı için onunki böyle oldu' dedi.

Bunlar bile gösteriyor. Daha kendi kurumundaki zam oranını, bilet fiyatını bilmeyen kişiyi sen alacaksın cumhurbaşkanı yapacaksın. Allah aşkına güldürmeyin, bırakın. Bunu eleştirenlere de çemkirmekten vazgeçin. Hakikaten sinir bir durum. Çünkü herkes liyakatıyla anılmalı. Liyakatıyla yoluna devam etmeli."