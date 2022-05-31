Mustafa Sarıgül'ün partisinde deprem: Çok sayıda istifa iddiası

Mustafa Sarıgül'ün Genel Başkanı olduğu Türkiye Değişim Partisi'nde istifalar yaşanıyor.

Yeniçağ'da yer alan habere göre, Sarıgül'ün parti politikalarından uzaklaştığı, partiyi tek adam zihniyeti ile dernek, işyeri yönetir gibi hareket ettiğinden dolayı, parti içinde despot bir yapıya karşı büyük vebal almamak ve boyun eğmemek adına partide gördükleri lüzum eksiklikler nedeniyle; Teşkilat Başkanı Genel Sekreter Soner Gökçe'nin öncülüğünde, Genel Sayman Gamze Büyük, MYK Üyeleri Ömer Urgun , Necmettin İzol, Gençlik Kolları Genel Başkanı Ferhat Kenan Urgun'un istifalarının ardından Türkiye genelinde 11 il, 78 ilçe başkanları ve parti yönetimlerinin istifa edecekleri iddia edildi.

Soner Gökçe yayınladığı istifa videosunda “Demokrasi inancı olmayan, tek adam rejimine karşıyım deyip, tek adam rejimi uygulayan bu zihniyete dört ayda MYK değiştiren, 'Ben istediğim zaman MYK’yı değiştiririm' deyip ve değiştiren ve bunla ilgili de yanına yandaş alan, bu zihniyete asla ve asla geçti vermeyeceğiz. Bu sebeple kendi oyunlarında kendilerini baş başa bırakıyoruz. İyi eğlenceler diliyoruz” dedi.

Öte yandan TDP İstanbul İl Başkanı Yusuf Polat görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.