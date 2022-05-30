SADAT 'Sandıkta teslim etmeyiz' demişti: AKP'den ilk açıklama geldi

SADAT yöneticisinin 'iktidarı sandıkta teslim etmeyiz' paylaşımı hakkında konuşan AKP Sözcüsü Ömer Çelik, 'Bizi bağlamıyor, reddediyoruz'' dedi.

Haber Merkezi

AKP MYK toplantısı ardından açıklamalarda bulunan AKP Sözcüsü Ömer Çelik, SADAT Yönetim Kurulu Üyesi Ersan Ergür'ün "iktidarı sandıkta teslim etmeyiz" paylaşımı hakkında "Bizi bağlamıyor, reddediyoruz" dedi.

Çelik'in konuya ilişkin konuşması şöyle:

"Bu herhangi bir dernek, kurum AK Parti'yle ilgisi yok. Birisi çıkmış 'biz bunlara sandığı teslim edemeyiz' demiş. Bu bizi niye ilgilendirir? Biz iktidarın değişimi ancak sandık yoluyla olur diyoruz. İktidarın sandık yoluyla değişimine karşı çıkanlar ortada, biz değiliz. Seçim güvenliğiyle ilgili büyük problemler olacak diye bir ton cümle kuruluyor.

Sandığın belirleyiciliği dışında kim açıklama yapıyorsa reddediyoruz. Sandığın iradesinin dışında kim başka bir iradeden bahsediyorsa reddediyoruz. CHP adına toplumu tehdit eden, CHP'ye yakın gözüküp de insanları tehdit eden bir sürü tweeti saysam burada basın toplantısını bitiremeyiz.

Genel başkanımız hayatı boyunca defalarca seçime girmiştir. Sandığı lekelemeye, hakaret etmeye dönük hangi yaklaşım varsa ayağımızın altındadır. Demokrasi en büyük kazanımdır. Bu sandığımızın korunması için Başbakanlarımızı, bakanlarımızı şehit vermiş milletiz. Bizim için sandık kazanılmış mücadelenin, demokrasinin ürünüdür.

Milletin emaneti millete hürmet ederek kullanılır. Kim AK Parti adına çıkıp da sandığa hakaret ediyorsa o bizden değildir."

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