AKP MYK toplantısı ardından açıklamalarda bulunan AKP Sözcüsü Ömer Çelik, SADAT Yönetim Kurulu Üyesi Ersan Ergür'ün "iktidarı sandıkta teslim etmeyiz" paylaşımı hakkında "Bizi bağlamıyor, reddediyoruz" dedi.
Çelik'in konuya ilişkin konuşması şöyle:
Serdar Şahinkaya
SADAT 'Sandıkta teslim etmeyiz' demişti: AKP'den ilk açıklama geldi
SADAT yöneticisinin 'iktidarı sandıkta teslim etmeyiz' paylaşımı hakkında konuşan AKP Sözcüsü Ömer Çelik, 'Bizi bağlamıyor, reddediyoruz'' dedi.
Haber Merkezi
AKP MYK toplantısı ardından açıklamalarda bulunan AKP Sözcüsü Ömer Çelik, SADAT Yönetim Kurulu Üyesi Ersan Ergür'ün "iktidarı sandıkta teslim etmeyiz" paylaşımı hakkında "Bizi bağlamıyor, reddediyoruz" dedi.
Çelik'in konuya ilişkin konuşması şöyle: