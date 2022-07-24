Yavaş'tan Gökçek'e: 'Ruh sağlığından endişe ediyorum, tedavi olursa muhatap olurum'

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek tarafından yaptırılan ANKAPARK’ı gezdikten sonra açıklamalarda bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Gökçek için "Ruh sağlığından gerçekten endişe ediyorum" dedi.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek döneminde 801 milyon dolara mal olan ANKAPARK, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne devredilerek kapılarını ziyaretçilerine açtı. İYİP Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise ANKAPARK'ı gezerek incelemelerde bulundu.

Gezi sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yavaş, Gökçek'in yaptığı açıklamaların sorulması üzerine "Kontrole gitmesini öneriyorum. Ruh sağlığından gerçekten endişe ediyorum attığı tweetlere ve sözlerine bakarsanız. Tedavi olursa ancak o zaman muhatap olurum" dedi.