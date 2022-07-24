Ankapark'ın kapıları açıldı

Yapımı 801 milyon dolara (14 milyar TL) mal olan Ankapark'ın 3 yıllık hukuk mücadelesi sonucu mahkeme kararıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne (ABB) devredilmesinin ardından tema parkın kapıları ilk kez yurttaşlara açıldı. ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın “Ankapark’ın geleceğine vatandaşlar karar verecek” açıklaması ve alanla ilgili anket öneri formunun kullanıma açılmasının ardından başlatılan ücretsiz ring seferlerine ilk günden vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Mevcut durumu görmek için ziyaret ettiler

Başkentliler Ankapark’ın mevcut durumunu görmek amacıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkilileri tarafından belirlenen güzergâhta düzenlenen otobüs turlarına katıldı. Gazi Mahallesi (Küme Evleri) ANFA Güvenlik Apt. No. 175/1 Yenimahalle adresindeki ANFA Güvenlik Genel Müdürlüğü’nden 11.00-16.00 saatleri arasında her yarım saatte bir kalkan ücretsiz ring seferlerine katılan yüzlerce vatandaş, parkın 3 yıl süren hukuki mücadele sürecinde geldiği son durumu inceleme fırsatı da buldu.

Hafta sonları ücretsiz ring seferleri devam edecek

Ankara Büyükşehir Belediyesi, cumartesi ve pazar günleri 11.00-16.00 saatleri arasında ücretsiz ring seferleri düzenlemeye devam edecek.

Yurttaşlar Ankapark alanının nasıl değerlendirilmesini istediklerini forms.ankara.bel.tr/ankapark internet sitesi üzerinden anket öneri formunu doldurarak karar verecek. (ANKA)