Yavaş'tan adaylık açıklaması: Altılı Masa ne derse ona uyacağız

Cumhurbaşkanı adaylığına dair açıklamada bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Bu, Altılı Masa'nın görevi. Biz, o ne derse ona uyacağız" dedi.

Yavaş, katıldığı bir söyleşide öğrencilerin sorularını yanıtladı. Yavaş bir öğrencinin "Aday olacak mısınız?" sorusuna Yavaş, şu yanıtı verdi:

"Ben bu soruyu duymamak için hiçbir yere gitmiyorum. Ankara halkı bizi Ankara için seçti. Hizmet etmemizi bekliyor. Bizden başka bir görev istenirse, biliyorsunuz bu, Altılı Masa'nın görevi. Biz, o ne derse ona uyacağız."