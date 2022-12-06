Son anketler ne diyor: Yöneylem, ORC, MAK, MetroPOLL… Oyları düşenler ve yükselenler…

Türkiye seçimlere yaklaşırken, araştırma firmaları peş peşe anketler yayımlamaya devam ediyor.

Çok sayıda araştırma kuruluşu, birbiri ardına anketler yapmayı sürdürüyor.

Diken’in derlediği son anketlere göre siyasi partilerde durum şöyle:

Yöneylem Araştırma’nın Kasım anketinde CHP’nin oyu bir önceki aya göre 2,8 puan düşerek yüzde 26,3 olarak ölçüldü. İYİP’teyse 1,5 puanlık yükseliş var.

İktidar farklı bir karar almazsa genel seçimler Haziran 2023’de yapılacak. Ama partiler uzun süredir genel seçim yarışındaymış gibi sahalarda. Anketler iktidar partisinin güç kaybettiğini gösterse de son aylardaki güç kaybının hızının azaldığı görülüyor.

Yöneylem’in kasımda yaptığı ve 2 bin 400 kişinin katıldığı anketinde partilerin oy oranları şöyle:

AKP yüzde 32,8

CHP yüzde 26,3

İYİP yüzde 13,9

HDP yüzde 10,1

MHP yüzde 7,2

Zafer Partisi yüzde 2,3

Yeniden Refah Partisi yüzde 1,7

DEVA yüzde 1,6

Saadet Partisi yüzde 0,8

Şirketin bir önceki anketine göre CHP’de 2,8 puanlık düşüş var. AKP’nin oyu 0,4 puan artarken, İYİP’te de 1,5 puanlık yükseliş görüldü. Geçen aya göre HDP’de değişim olmazken, MHP’nin bir önceki ankette yüzde 5,8 olan oy oranı yüzde 7,2’ye çıktı.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri

Yöneylem Araştırma’nın kasım anketine göre, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a karşı üç olası muhalefet adayı da kazanıyor. Ancak Erdoğan’ın üç adaya karşı önceki aya göre oylarını artırdığı görülüyor.

Üç olasılık içerisinde en yüksek oya ulaşan yüzde 55,5’le Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş oldu. Erdoğan, Yavaş’la yarıştığında oyu yüzde 37 olarak ölçülüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’ysa Erdoğan karşısında yüzde 49,5 oy oranıyla kazanıyor. Erdoğan’ın bu senaryoda oyu yüzde 41,4 oluyor.

Diğer yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Erdoğan’lı senaryonun neredeyse başa baş olduğu görülüyor. Buna göre Kılıçdaroğlu yüzde 43,4 Erdoğan’sa yüzde 42,8’le oy oranına ulaşıyor. Önceki ay aradaki fark 2,9 puandı.

Erdoğan’ın önceki aya göre üç adaya karşı da oyunu arttırdığı görülüyor.

Diğer anketler

ORC Araştırma’nın Kasım anketinde AKP yüzde 31,1, CHP yüzde 24,2, İYİ Parti yüzde 17,8, HDP yüzde 7,4, MHP yüzde 6,8 olarak ölçülmüştü.

MAK Araştırma’nın Kasım anketindeyse oranlar şöyle olmuştu: AKP yüzde 33,5, CHP yüzde 25,3, İYİP yüzde 16,2, HDP yüzde 7,8, MHP yüzde 6,8

MetroPOLL Araştırma’nın Kasım anketindeyse tablo şöyleydi: AKP yüzde 36,5, CHP yüzde 24,7, HDP yüzde 12,7, İYİP yüzde 11,2, MHP yüzde 8,2