Yavaş ve İmamoğlu ortak video yayınladı: İlk turda bitirelim

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesaplarından birbirlerini etiketleyerek eş zamanlı video yayınladılar. Videoda birlikte yer alan iki belediye başkanı, gençlere seslenerek seçimleri ilk turda bitirme çağrısı yaptılar.

'Kötü ihtimallere fırsat vermeyelim'

Ekrem İmamoğlu, genç seçmenin belirleyici olacağını vurgulayarak şunları söyledi:

"Sevgili gençler, bu seçimin anahtarı sizin elinizde. Sizin desteğiniz ve oyunuzla bu işi 1. turda bitirip 15 Mayıs'ta ülkeyi huzura kavuşturabiliriz. Kötü ihtimallere fırsat vermemek için 14 Mayıs'ta bu işi bitirmeliyiz. Biz geleceği sizlerle hayal edecek, birlikte çalışacağız. Yeter ki bize güvenin."

5 milyon gencin ilk kez oy kullanacağını hatırlatan Mansur Yavaş ise, "Gelişimi onların gücüyle sağlayacağız. Gençlere güveniyorum. Onların kaygılarını ve şüphelerini de anlıyorum. Hepsini konuşup çözeriz. Bu ülkenin gençleri sahipsiz değil, güze günleri ertelemeye gerek yok. İlk turda bitirmemiz lazım" diye konuştu.