Yavaş: Ankara'da musluktan akan suyu gönül rahatlığıyla içebilirsiniz

ASKİ Genel Müdürlüğü, Ankara'nın 1112 noktasından düzenli alınan su numunelerinin analiz sonuçlarını açıkladı.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, şehir şebeke suyunun sürekli kontrol altında tutulduğunu belirtti. Yavaş, “Musluklarınızdan akan suyu gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. Ankara'nın 1112 noktasından aldığımız su numuneleriyle şehir şebeke suyunu devamlı kontrol altında tutuyoruz. Arazi, bağ, bahçe sulanması sebebiyle üst kotlarda yaşanan su sıkıntısının önüne geçmek adına, suyumuzu tasarruflu kullanmanızı önemle hatırlatırım" dedi.

ASKİ son olarak 1-30 Haziran 2023 tarihlerinde şehir şebekesine verilen suyun temiz ve sağlıklı olduğuna ilişkin analizi açıkladı. Ankara'nın suyunun Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Avrupa Birliği’nin (AB) standart değerleri ile Sağlık Bakanlığı’nın İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmeliği’nde belirtilen kriterlere göre analiz edildiğini ifade eden yetkililer, "Yapılan analizler sonucunda ilgili değerlerin hem uluslararası hem de Sağlık Bakanlığının çıkardığı yönetmelikteki sınır değerlerine uygun olduğunu görüyoruz. Yani Ankara’nın suyu gönül rahatlığıyla içilebilir" açıklaması yaptı. (ANKA)