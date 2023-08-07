Yatırımcı toplantısının olumsuz geçtiğini yalanlayan İletişim Başkanlığı'na sordu: 'Kaynağınız ne?'

ABD merkezli banka JP Morgan tarafından İstanbul’da düzenlenen yatırımcılar toplantısına Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan da katıldı. Toplantı basına kapalı gerçekleştirilirken, ekonomi gazetecisi Barış Soydan, toplantıda yabancı yatırımcıların, Şimşek ve Erkan’ın para politikasının “gevşek” bulduğunu yazdı.

Soydan yazısında ayrıca yüksek nobranlı faiz artışı yerine makroihtiyati tedbirler uygulanmasının yabancı yatırımcılar tarafından “hoş karşılanmadığını” vurguladı. Soydan, toplantıyı izlemek için giden bir editörün de “kaba” şekilde dışarı çıkarıldığını ekledi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, söz konusu iddiaları yalanlarken, Şimşek ve Erkan’ın açıklamaları hakkında yazılanların “asılsız” olduğu ve söz konusu iddiaların “masa başında” kurgulandığı belirtildi. Yapılan açıklamada söz konusu iddiaların görüşmeyi “sabote” etme amaçlı olduğu vurgulandı.

Soydan ise yapılan yalanlama sonrası sosyal medya hesabından şöyle dedi:

“Dezenformasyonla Mücadele Merkezi yabancı yatırımcılarla toplantıya dair yazımın doğru olmadığını iddia etmiş. Sn. Dezenformasyonla Mücadele M. benim yazım katılımcılara dayanıyor, sizin iddianızın kaynağı ne? Katılımcılar mı? Kaynaksız iddia=dezenformasyon. Syg.”