Yatay geçiş usulsüzlüğü: 'Boğaziçi'ne yabancı öğrenci olarak geçiş yapan Türkler'

Bazı Türk öğrencilerin kayıt yaptırdıkları yurt dışındaki üniversiteler üzerinden Türkiye'deki üniversitelere yatay geçiş yaptığı, bu geçişlerin "yabancı öğrenci" adı altında olduğu öne sürüldü.

Bu sayede yüksek puanlı üniversitelere giriş yapıldığı ve usulsüzlüğe imza atıldığı iddia edildi.

Konuyu bugünkü köşesine taşıyan Habertürk yazarı Bülent Aydemir, şu ifadeleri kullandı:

"Prof. Dr. Ünal Zenginobuz, bazı Türk öğrencilerin Boğaziçi Üniversitesi’ne yabancı kontenjanı ile sınavsız şekilde yerleştirildiğini öne sürdü. Zenginobuz, “Yabancı öğrenci kontenjanından seçilmiş bazı Türk vatandaşlarının sınavsız olarak okula alınmasına karşı çıktığım için görevden alındım” dedi.

Konuyu araştırınca, Zenginobuz’un bu iddialarının yabana atılmaması gerektiği, YÖK’ün, hatta savcılıkların devreye girmesi gerektiği kanaatine vardım. Nedenini ve detayını anlatayım:

Türkiye’de merkezi sınavla öğrenci alan üniversitelere puanı yetmeyen yani iyi bir okul kazanamayan adaylar, yurt dışındaki eğitim kalitesi düşük ancak bu işin ticaretini yapan, bu yolla büyük paralar kazanan ülkelerdeki üçüncü, hatta dördüncü sınıf okullara kayıt yaptırıyor. Buralara öğrenci götüren, işin ticaretini yapan simsarlar olduğunu da belirteyim.

İşin bundan sonraki kısmına gelince; yurt dışındaki okullara kayıt yaptıran öğrenciler bir süre sonra Türkiye’deki okullara, hem de hatırı sayılır, yüksek puanlı bölümlere yatay geçiş yapıyorlar. Tabi ki böyle bir yatay geçiş hakkı olmamasına rağmen. Burada da organize suç örgütü devreye giriyor: İlgili ülkede gerekli evrak hazırlanıyor. Türkiye’deki işler hallediliyor ve bu kişiler “yabancı öğrenci” statüsünde Türkiye’deki okullara geçiyorlar.

Bu kısmını öğretim üyesi arkadaşımın anlatımıyla aktarayım: “Bizim okulda da var birkaç öğrenci. Gördüğüm kadarıyla hukuk fakültesinde okumayı bırak; ilkokulda bile zor okur. Bakıyorsun eğitimine; yatay geçişle buralara yerleştirilmiş. Öyle sınav kağıdı veriyorlar ki aklın şaşar. Üniversite okuyan bir öğrenci nasıl böyle bir kağıt verir? diye sormadan edemiyorsun. Dersi geçemeyince de gidip ‘beni sınıfta bıraktı’ diye şikayet ediyorlar. Nasıl geçireyim ben bu öğrenciyi? Yarın önüne dosya gelecek, hüküm tesis edecek bu adam… Böyle bir vicdani yükün altına giremem…”

Parasını ödeyerek yurt dışında; Ukrayna, Moldova, Belarus, Bulgaristan, Romanya gibi ülkelerdeki okullara giden bu çocuklar, okul ücretleri hariç aylık ortalama bin Euro gibi para harcayarak buralarda kalıyorlar. Ardından kendilerini bu ülkelere götüren organize örgütle temasa geçip bu ülkelerden ilgili belgeleri alıyorlar ve öğrenci başına 15 bin dolar ödeyerek Türkiye’deki iyi okullara yatay geçiş yapıyorlar. İlk 1000’e giremediği için Türkiye’de denkliği olmayan veya sorunlu olan bu üniversitelerin hukuk fakültesi, mühendislik veya tıp gibi bölümlerinden Türkiye’nin en iyi okullarının aynı bölümlerine, yabancı öğrenciymiş gibi ya da yurt dışında yaşayan statüsünde geçiş yapıyorlar.

Yetkililerin aktardığına göre: “Bu sistemden para kazanan tüccarlar var. Gençleri yurt dışına götürüp oradaki bazı okullara kaydediyorlar. Türkiye’de denkliği olmayan, ilk 1000’e giremeyen üniversiteler olmasına rağmen, tüccarlar ‘denkliği var’ diyerek öğrencileri kandırıyorlar. Bazen de nasıl olsa af çıkar, sisteme girerim; denklik alırım diye düşünülüyor. Simsarların eline düşmüşler.”