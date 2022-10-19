Yatağan'da taş ocağı için verilen 'ÇED gerekli değildir' kararı iptal edildi

Muğla'nın Yatağan ilçesine bağlı Gökgedik, Katrancı ve Zeytinköy mahalleleri arasında kalan zeytinlik ve fıstık çamı ormanında Egetaş Lojistik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından taş ocağı kurulmak istendi. Proje için Muğla Valiliği tarafından 8 Şubat 2022 tarihinde, "ÇED Gerekli değildir" kararı verildi.

Yatağan Yeşil Yaşam Derneği üyeleri ve bölge halkı da valiliğin kararına tepki göstererek, nisan ayında itiraz davası açmıştı.

Muğla 2. İdare Mahkemesi, kurulmak istenen taş ocağı nedeniyle mevcut su kaynaklarının azalacağı ve işletmeye konu alana 3 kilometre mesafede zeytinlikler, yerleşim yerleri ve tarım alanları bulunduğu gerekçesiyle, "ÇED gerekli değildir" kararını hukuka aykırı buldu. Mahkeme "ÇED gerekli değildir" kararının iptaline karar verildi. (ANKA)