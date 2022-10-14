Bu rapor her şeyi anlatıyor: Amasra için iki yıl önceden uyarı yapılmış

Bartın Amasra'da bugün gerçekleşen maden patlaması sonrası Enerji Bakanı, grizu patlamasını işaret eden bir açıklama yaptı.

Bakan'ın bu açıklaması sonrası soL, 2020 yılında Sayıştay tarafından hazırlanan Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesi raporunu inceledi.

Raporda Bakan'ın işaret ettiği grizu tehlikesine ilişkin çarpıcı bir tespit olduğu ortaya çıktı.

Buna göre, 2020 Ekim tarihli söz konusu raporda patlamanın yaşandığı -300'e ilişkin grizu patlaması uyarısı yapıldığı görülüyor.

Raporun ilgili bölümü şöyle:

"2019 yılında müessesenin dengelenmiş üretim derinliği -300 metre olmuştur. Bu derinleşme, ani gaz degajı ve grizu patlaması gibi ciddi kaza risklerinin artmasına neden olmaktadır. Çalışılan damarların tamamında gaz içeriklerinin yüksek olduğu, dolayısıyla degaj kapasitelerinin de yüksek olduğu, arıza zonlarında riskin daha da arttığı bilinmektedir. Bu nedenle müessese ocaklarında ilgili mevzuat hükümlerinin yanı sıra “Kurum Degaj Yönergesi” hükümlerinin titizlikle uygulanması gerekmektedir.

Müessese ocaklarında meslek hastalıklarının önlenmesi ve iş güvenliği açısından solunabilir ve patlayabilir tozla mücadele kapsamında gerekli ve yeterli önlemlerin alınmasında zaman zaman aksamalar olması, risklerin artmasına, Müessesede işgücü ve üretim kayıplarının yanında işçilerin tozdan kaynaklanan hastalıklara (pnömokonyoz) yakalanmasına yol açmaktadır."